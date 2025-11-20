Formazione d’eccellenza all’ASL Frosinone: quattro giorni di chirurgia endoscopica nasale con live surgery e team Niguarda

Ultimo aggiornamento il 20 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone si conferma un polo formativo di riferimento ospitando, dal 25 al 28 novembre, il corso “La chirurgia endoscopica del naso e dei seni paranasali”, articolato in due moduli organizzati presso l’Ospedale “Fabrizio Spaziani” dalla UOC ORL e Chirurgia Maxillo-Facciale.

Una partnership strategica con il Niguarda

Una collaborazione, quella con il Niguarda, che valorizza il percorso formativo e testimonia la crescente centralità dell’ASL Frosinone come sede di eventi scientifici qualificati. I corsi si inseriscono nel solco della tradizione didattica della Surgical Academy: un metodo che integra lezioni teoriche, discussioni di casi clinici e soprattutto sessioni di live surgery, rese possibili dalle tecnologie avanzate delle Sale Operatorie dell’Ospedale “Spaziani”.

Sistemi di videoripresa in 4K e 3D, maxi schermi in pre-sala e audio a doppia via permetteranno un’interazione diretta tra chirurghi e corsisti, creando un’esperienza immersiva e altamente formativa.

Un programma formativo per specialisti e specializzandi

I partecipanti, giovani specialisti e specializzandi in Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Plastica, saranno accompagnati in un percorso che affronta uno dei campi più complessi e affascinanti dell’area testa-collo: la chirurgia funzionale ed estetica del naso e dei seni paranasali.

I direttori del corso

A dirigere le quattro giornate tre professionisti di altissima caratura:

il dr. Andrea Marzetti , Direttore della UOC ORL e Chirurgia Maxillo Facciale dell’ASL Frosinone;

, Direttore della UOC ORL e Chirurgia Maxillo Facciale dell’ASL Frosinone; il dr. Alberto Giulio Dragonetti , Direttore della UOC ORL dell’Ospedale Niguarda di Milano;

, Direttore della UOC ORL dell’Ospedale Niguarda di Milano; il dr. Franz W. Barrufaldi Preis, Direttore della S.C. Centro Grandi Ustioni e Chirurgia Plastica Ricostruttiva dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Due moduli formativi tra tecnica, pratica e ricostruzione

Il corso, patrocinato da Surgical Academy, Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani, Associazione Italiana Chirurgia Estetica Funzionale della Faccia, Giovani ORL SIOeChCF e Società Italiana del Basicranio, si divide in due moduli.

25-26 novembre: chirurgia endoscopica del naso e dei seni paranasali

27-28 novembre: chirurgia funzionale, estetica e ricostruttiva della piramide nasale

Le parole del dr. Marzetti

“Queste giornate rappresentano un momento fondamentale di crescita professionale e di confronto scientifico – ha detto il dr. Andrea Marzetti, fra i responsabili scientifici del corso – . Offrire ai tanti professionisti ma anche ai giovani specialisti e specializzandi la possibilità di assistere e interagire durante interventi in diretta significa trasmettere competenze reali, concrete, immediatamente applicabili. Non ci fermeremo solo a lezioni teoriche e discussioni di casi clinici ma affideremo anche alle immagini in real time e a situazioni concrete il ruolo di trasmettere best practice e aggiornamenti professionali”.