fortunati estratti sono…

SuperEnalotto: Estratta la Combinazione Vincente del 20 Febbraio 2024

Nell’ultima estrazione del SuperEnalotto, avvenuta oggi, nessun giocatore ha centrato il ‘6’ né il ‘5+1’. Di conseguenza, il jackpot per la prossima estrazione raggiungerà la cifra di 64,2 milioni di euro. Tuttavia, non sono mancati fortunati vincitori, con ben quattro giocatori che hanno realizzato ‘5’ numeri, portando a casa premi superiori ai 47mila euro ciascuno.

Come Funziona il SuperEnalotto e Quali sono i Costi

Per partecipare al concorso del SuperEnalotto, è possibile compilare una schedina con una combinazione di 6 numeri. La giocata minima consiste in 1 colonna, al costo di 1 euro. Per chi desidera tentare la fortuna con più combinazioni, è possibile giocare fino a 27.132 colonne utilizzando i sistemi a caratura. Ogni colonna aggiuntiva ha un costo di 1 euro, mentre l’opzione per aggiungere il numero Superstar comporta un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi.

La giocata minima, con l’aggiunta della Superstar, ammonta a 1,5 euro. Per calcolare il costo totale di una giocata con più colonne, basta moltiplicare il numero di colonne per 1,5 euro.

Modalità di Vincita al SuperEnalotto

Le vincite al SuperEnalotto variano in base al numero di numeri indovinati, che possono andare da 2 a 6, inclusa la possibilità di realizzare un 5+. I premi assegnati dipendono anche dall’ammontare complessivo del jackpot. In linea generale, le vincite si attestano approssimativamente a:

2 numeri indovinati : circa 5 euro ;

3 numeri indovinati : circa 25 euro ;

4 numeri indovinati : circa 300 euro ;

5 numeri indovinati : circa 32mila euro ;

5 numeri indovinati + 1: circa 620mila euro.

Verifica delle Vincite e Archivio Estrazioni

Per controllare se una schedina è vincente, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto. Inoltre, per verificare eventuali vincite relative a estrazioni passate, è disponibile online un archivio contenente i numeri estratti e i premi assegnati nelle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente dell’estrazione odierna, 20 febbraio 2024, è stata la seguente: 5 – 30 – 36 – 43 – 48 – 78. Il numero Jolly estratto è stato il 79, mentre la Superstar è risultata essere il numero 51.

