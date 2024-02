Forum Ass. Familiari: Rilanciare la natalità, obiettivo centrale per il Paese

Gli Stati Generali della Natalità: Investire nel Futuro del Paese

Adriano Bordignon, presidente nazionale del Forum Associazioni Familiari, ha sottolineato l’importanza di considerare un figlio non solo come un costo individuale, ma come un bene comune che richiede investimenti da parte di tutto il sistema Paese. Durante gli Stati Generali della Natalità a Bologna, ha evidenziato la necessità di adottare misure concrete per sostenere le famiglie e garantire la produttività e la competitività dell’economia italiana.

“In Italia si è creato un cortocircuito importante. Mettere al mondo un figlio è considerato un costo individuale per cui ad ogni genitore e a ciascuna coppia si dice in sostanza ‘hai voluto il figlio, pensaci tu’.”

“Un figlio oggi è un bene comune, è una cosa per cui tutto il sistema Paese dovrebbe investire per mantenere inalterato il livello della produttività, della competitività del nostro sistema economico”.

Le Misure Necessarie per Sostenere la Natalità

Per affrontare la sfida della bassa natalità in Italia, Bordignon ha sottolineato la necessità di concentrarsi su due gruppi chiave: le donne e i giovani. In particolare, ha evidenziato la necessità di offrire maggiori opportunità ai giovani per diventare protagonisti delle proprie vite e di risolvere le criticità legate al lavoro femminile nel Paese.

“È necessario lavorare su due target importantissimi: le donne e i giovani.”

“Il lavoro femminile è sempre esposto al rischio e soprattutto non può percorrere strade di carriera. Per farlo serve una giusta remunerazione, servono servizi di conciliazione, welfare aziendale, ma anche servizi territoriali per la cura della prima infanzia e del caregiver degli anziani e condivisione di compiti di cura tra genere maschile e genere femminile”.

L’Importanza di un Impegno Concreto per il Futuro

Gli Stati Generali della Natalità rappresentano un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di adottare politiche e misure concrete a sostegno delle famiglie e della natalità in Italia. Bordignon ha sottolineato l’urgenza di riforme fiscali, di un assegno universale più generoso e di un sostegno concreto alle famiglie per garantire un futuro migliore per il Paese.

In conclusione, investire nella natalità non è solo una questione economica, ma un imperativo per assicurare la sostenibilità e la prosperità dell’Italia nel lungo termine. Sostenere le famiglie e creare un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo dei giovani e delle donne sono passi fondamentali per costruire un futuro solido e inclusivo per tutti.

