Frammenti di travertino caduti dal Palazzo del Capitolo a Grosseto

Intervento dei Vigili del Fuoco al Palazzo del Capitolo di Grosseto

Nel cuore di Grosseto, accanto alla maestosa cattedrale, si è verificato un incidente che ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Ieri sera, frammenti di travertino sono caduti dai travetti che sostengono la copertura del Palazzo del Capitolo, preoccupando le autorità locali. La Curia ha immediatamente chiesto l’intervento dei soccorritori, che hanno utilizzato un’autoscala per ispezionare i travetti danneggiati. Questo intervento urgente è stato fondamentale per accelerare le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio, consentendo al Comune di avviare una procedura d’emergenza. Nelle prossime ore, l’impresa incaricata dalla Curia controllerà tutti i travetti e interverrà per ripristinare il travertino danneggiato. Per garantire la sicurezza dei cittadini, è stato necessario transennare l’area circostante, dal piazza Innocenzo II a Chiasso degli Zuavi.

Storia e Architettura del Palazzo del Capitolo

Il Palazzo del Capitolo, situato accanto alla cattedrale di Grosseto, è un edificio che risale alla fine degli anni ’50 del XX secolo. Progettato dall’ingegnere Ganelli, il palazzo si ispira parzialmente alla struttura precedente distrutta durante i bombardamenti del novembre 1943. In passato, questa area ospitava un edificio voluto dal canonico Antonio Cappelli per ospitare il Museo della cattedrale, inaugurato nel 1933. Nel 1938, fu costruita la canonica del Duomo in chiasso degli Zuavi, arricchendo il contesto storico e architettonico della zona.

Palazzo Gigli: Una Testimonianza Storica di Grosseto

Di fronte al Palazzo del Capitolo si erge il Palazzo Gigli, situato tra vicolo del Duomo e piazza Innocenzo II, rappresentando un’altra importante testimonianza storica della città. Il nome del palazzo deriva dal canonico Ascanio Gigli, che lo acquistò nel 1883 per utilizzarlo come sede provvisoria del Seminario. Questo edificio, insieme al Palazzo del Capitolo, contribuisce a creare un suggestivo scenario storico nel cuore di Grosseto, ricco di fascino e significato per la comunità locale.

