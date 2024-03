Frana in Valle del Lys: Disagi e Pericoli sulla Strada Regionale 44

Frana a Ronc Grangia: Una Strada Interrotta

Nel territorio di Pont-Saint-Martin , precisamente in località Ronc Grangia, alcuni massi si sono staccati da un muro che fiancheggia la strada regionale 44 della valle del Lys, causando danni alla carreggiata e creando un blocco totale della strada.

Viabilità Alternativa a Perloz: Una Luce in mezzo all’Emergenza

Nonostante la situazione critica, la valle del Lys non è completamente isolata grazie alla disponibilità di percorsi alternativi nel comune di Perloz, in particolare in località Tour d’Hereraz. Le amministrazioni dei comuni limitrofi, come Gressoney-La-Trinité, fanno appello agli automobilisti affinché evitino la zona colpita e utilizzino vie alternative solo in caso di effettiva necessità.

Reapertura Parziale della Strada: Breve Sollievo e Prudenza

Nonostante la situazione critica, stamane è stata riaperta la parte alta della strada regionale, in prossimità di Gaby. Tuttavia, la chiusura temporanea avvenuta ieri per rischio valanghe ha rimarcato i pericoli in cui si trova la zona. L’invito quindi è alla massima prudenza e alla precauzione per evitare ulteriori incidenti.

Il Dramma in Valle del Lys: Frana, Disagi e Precauzioni da Adottare

Preoccupazioni al Territorio di Pont-Saint-Martin

Solidarietà e Sostegno da Gressoney-La-Trinité

Riapertura Parziale: Un Respiro tra le Difficoltà

Nonostante le sfide e le difficoltà, la riapertura parziale della strada regionale, con la fase di stabilità temporanea raggiunta a Gaby, è un segnale di speranza per la comunità. Tuttavia, la prudenza e l’attenzione costante rimangono essenziali per affrontare le possibili criticità legate alla situazione meteorologica e alla sicurezza delle infrastrutture.