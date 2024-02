Francesca Giubelli e l’intelligenza artificiale a San Valentino 2024 a VSPA Roma

Francesca Giubelli ha posato per uno shooting fotografico presso VSPA ROMA firmata BF Wellness, svelando il processo di creazione utilizzando l’intelligenza artificiale. Questo innovativo approccio ha coinvolto una modella reale, affrontando la tematica dei Deep Fake.

Il lancio del primo shooting costruito con l’intelligenza artificiale ha visto Francesca Giubelli come protagonista assoluta. L’evento si è svolto presso l’Hotel Villa Pamphili, VSPA Roma, con la presenza di Bruno Ferrera, CEO di BF Wellness, e altri illustri ospiti Luigi Maccallini, esperto di innovazione e marketing e docente Lumsa e Michele Gerace, ideatore della Scuola sulla Complessità, che è voluto intervenire nel dibattito leggendo anche una lettera indirizzata a Francesca Giubelli come provocazione rispetto al visionario progetto dei tre imprenditori.

Il percorso di Francesca: ispirazione e innovazione

Francesca Giubelli ha tratto ispirazione dalle sue radici campane e dalla passione per la bellezza del cibo e delle terre italiane. Il suo percorso la porta a inserirsi nel mondo degli influencer generati dall’intelligenza artificiale, seguendo l’esempio di figure di successo come Aitana Lopez.

Il progetto Francesca Giubelli: oltre l’intrattenimento

Il progetto Francesca Giubelli non si limita alla creazione di una figura virtuale, ma rappresenta un manifesto delle potenzialità dell’intelligenza artificiale nei settori moda, turismo e cucina in Italia. Il suo profilo Instagram condivide la passione per la moda, il cibo e i viaggi, segnando un passo avanti nell’evoluzione della moda digitale in Italia.

Il contributo di tre giovani imprenditori

Francesco Giuliani, insieme ai giornalisti Valeria Fossatelli ed Emiliano Belmonte, ha dato vita a Francesca Giubelli, lanciando anche un network di giornali online specializzati nel settore Viaggi e Lifestyle, contribuendo così all’evoluzione del panorama mediatico italiano.

L’impatto dell’intelligenza artificiale: un Futuro da esplorare

Claudia Conte, conduttrice e opinionista nota per il suo attivismo sociale, ha inviato un videomessaggio in apertura di conferenza portando i suoi saluti agli ospiti ma soprattutto annunciando la nascita di un progetto che vedrà la giornalista protagonista assieme a Francesca Giubelli di un format unico nel suo genere per raccontare le bellezze dell’Italia.

Francesca Giubelli si inserisce in un contesto in cui le testimonial virtuali stanno guadagnando sempre più visibilità e successo economico. Il suo progetto rappresenta un manifesto delle potenzialità dell’intelligenza artificiale nei settori moda, turismo e cucina in Italia.

Il Futuro nel 2024

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Giubelli (@francescagiubelli)



Il 2024 vedrà uno sviluppo mondiale delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale. I creatori di Francesca Giubelli invitano le istituzioni a considerare questo tema prioritario nell’agenda politica, preparandosi al cambiamento che questa tecnologia porterà nel futuro.

About The Author