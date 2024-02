Francesca Neri e il nuovo fidanzato: tutti i dettagli e le foto della coppia

Francesca Neri ritrova l’amore con Silvano Loia

Dopo la fine del matrimonio con Claudio Amendola, l’attrice Francesca Neri ha trovato nuovamente l’amore. A distanza di circa un anno e mezzo dalla separazione, è stata avvistata in compagnia di Silvano Loia, responsabile acquisti di Rai Way, come riportato da Chi Magazine. Le immagini diffuse dal settimanale mostrano chiaramente una grande complicità tra i due, segno che Neri ha chiuso definitivamente il capitolo sentimentale con il suo ex marito.

“Tra i due la complicità è altissima, segno che la Neri ha voltato definitivamente pagina per quel che riguarda il versante sentimentale.”

Un weekend romantico a Firenze per Francesca e Silvano

Francesca e Silvano sono stati sorpresi a trascorrere un romantico weekend a Firenze in occasione del 60esimo compleanno dell’attrice. Le foto li ritraggono insieme, lasciando intendere che la loro relazione abbia una natura più che amichevole. Sebbene non sia chiaro da quanto tempo stiano insieme, è evidente che il legame tra loro sia consolidato e non solo di natura amichevole, ma romantica.

“Più che probabile che i due si frequentino da almeno alcuni mesi.”

Silvano Loia: il nuovo compagno di Francesca Neri

Silvano Loia è il nuovo compagno di Francesca Neri, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e attivo come procurement manager di Rai Way Spa. La sua figura è avvolta da riservatezza, così come quella dell’attrice, che da sempre protegge gelosamente la sua privacy. Dopo la fine del matrimonio, anche Claudio Amendola ha intrapreso un nuovo percorso, venendo fotografato con una misteriosa donna di nome Giorgia nel maggio 2023, senza che sia chiaro se la loro frequentazione abbia avuto un seguito.

“Loia è assai riservato, così come Francesca Neri che protegge accuratamente la sua sfera privata.”

