Francesca Pascale parla della rottura con Paola Turci e del silenzio che è seguito

Ultimo aggiornamento il 16 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Francesca Pascale rompe il silenzio su Paola Turci e rivela a Selvaggia Lucarelli i dettagli della separazione, del conflitto per il cane Lupo e della mancanza di comunicazione. In tv, intanto, confessa la sua passione per Alba Parietti.

opo mesi di discrezione e voci sussurrate, Francesca Pascale rompe gli argini e si racconta. In un’intervista raccolta da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, l’ex compagna di Silvio Berlusconi parla a cuore aperto della fine della sua relazione con la cantautrice Paola Turci, con cui era legata dal 2020 e unita civilmente dal 2022. La separazione è diventata ufficiale a luglio 2024, ma dietro la patina di silenzio si cela una ferita che, per la Pascale, non si è ancora rimarginata. “L’ho cercata un sacco di volte ma non mi ha risposto”, confessa, rivelando una mancanza di dialogo che ha reso il distacco ancora più doloroso.

Il caso Lupo: il cane conteso tra visite mancate e silenzi

Tra gli elementi più spinosi emersi dopo la rottura, c’è la questione di Lupo, il meticcio adottato insieme quando ancora erano una coppia. Secondo quanto raccontato, l’animale è rimasto a vivere con Francesca, ma con un accordo di affidamento condiviso. Tuttavia, l’intesa pare sia saltata subito, a causa dell’incomunicabilità tra le due. “Paola aveva un appuntamento per vederli ma non è venuta”, racconta Pascale. “La seconda volta nemmeno, la terza le ho detto che poteva venire ma doveva restare in giardino. Non si è fatta vedere. A gennaio l’ho cercata di nuovo perché Lupo non stava bene, aveva bisogno di una sedazione e serviva il suo consenso, ma mi ha ghostata”.

Alla fine, spiega Francesca, il veterinario ha deciso di procedere lo stesso, mettendo la salute del cane al primo posto. E chiude con un appello: “Se vuole può vederli tutti, quando vuole. Lupo può anche portarlo con sé”. Una frase che sa di rassegnazione, ma anche di desiderio di chiudere con serenità una pagina importante della propria vita.

L’altra Francesca: a Rai3 confessa la passione per Alba Parietti

Mentre la vicenda personale con Paola Turci continua a far discutere, Francesca Pascale si mostra in una veste più leggera durante la sua partecipazione al programma di Piero Chiambretti su Rai3, Donne sull’orlo di una crisi di nervi. In promozione con il suo libro, I miei primi 40 anni – Biografia, la Pascale si lascia andare a confidenze piccanti, ammettendo di essere da sempre follemente attratta da Alba Parietti. “Sono pazza di lei, è il mio sogno erotico. Di tutti, uomini e donne!”, esclama. E aggiunge: “Berlusconi la stimava molto”.

Alba, presente in studio, si alza e la abbraccia calorosamente, chiudendo il momento tra sorrisi e complicità. Una scena che mostra un’altra Francesca: meno riservata, più libera, pronta a parlare del suo desiderio senza filtri, lontana dai silenzi imposti dalle carte firmate e dai riflettori spenti.