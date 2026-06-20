Francesco Cavestri lancia NOÈ: il nuovo album tra jazz contemporaneo, elettronica e musica sinfonica

byEmiliano Belmonte
20 Giugno 2026
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Ultimo aggiornamento il 20 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

Esce NOÈ, il nuovo album di Francesco Cavestri: dieci brani originali per un viaggio sonoro tra tradizione jazz, sperimentazione elettronica e orchestrazione contemporanea

Da domani sarà disponibile NOÈ, il nuovo album di Francesco Cavestri, giovane pianista, compositore e talento del jazz italiano, pubblicato da Universal Music Italia – Classics & Jazz. Il disco rappresenta il quarto capitolo della sua carriera discografica e segna una nuova evoluzione artistica dopo il successo di IKI – Bellezza Ispiratrice.

Composto da dieci tracce originali scritte interamente da Francesco Cavestri, NOÈ propone una visione musicale innovativa che unisce jazz contemporaneo, elettronica, pianoforte, orchestra sinfonica e sperimentazione sonora, dando vita a un progetto capace di dialogare con pubblici diversi e generazioni differenti.

NOÈ: il significato del nuovo album di Francesco Cavestri

Il titolo richiama la figura biblica di Noè e la sua arca, simbolo di accoglienza e salvezza. Allo stesso modo, il nuovo album raccoglie influenze musicali differenti e le trasforma in un racconto sonoro coerente e originale.

Se nel precedente lavoro Cavestri aveva posto al centro il concetto di bellezza, in NOÈ la riflessione si amplia verso il rapporto tra uomo, natura, tecnologia e contemporaneità. La musica diventa così uno strumento per attraversare il caos del presente e immaginare nuovi orizzonti.

L’acqua rappresenta il filo conduttore dell’intero progetto: un elemento che scorre, cambia forma e accompagna l’ascoltatore in un percorso di trasformazione.

Jazz contemporaneo, elettronica e orchestra: il sound di NOÈ

Uno degli aspetti più interessanti di NOÈ è la capacità di fondere linguaggi apparentemente lontani. La scrittura pianistica di Francesco Cavestri alterna momenti di improvvisazione jazzistica a strutture più orchestrali, creando un equilibrio tra dimensione acustica ed elettronica.

La produzione artistica è affidata a Luca Mattioni, mentre mix e mastering sono stati curati da Giuseppe Salvadori. Le registrazioni si sono svolte presso gli Universal Recording Studios Italy, con il supporto di Steinway & Sons Milano.

Tra i brani più rappresentativi troviamo Omen of a Sea, apertura dalle atmosfere elettroniche e ipnotiche, la title track Noè, che valorizza il dialogo del trio jazz, e Freedom, dove emergono influenze urbane e contemporanee. Grande spazio anche alla dimensione orchestrale con Souvenir di un Bacio (Ararat), registrata insieme alla Budapest Scoring Orchestra, che unisce jazz e musica sinfonica in una composizione dal respiro internazionale.

I musicisti coinvolti nel progetto

Ad affiancare Francesco Cavestri in NOÈ sono il batterista Riccardo Marchese e il bassista e contrabbassista Alessandro Simeoni, protagonisti di un dialogo musicale che attraversa tutto il disco.

L’album si distingue per una forte ricerca timbrica e per la capacità di alternare atmosfere intime e contemplative a momenti di grande energia e apertura orchestrale.

Francesco Cavestri: uno dei giovani talenti del jazz italiano

Nato nel 2003, Francesco Cavestri è oggi considerato una delle personalità emergenti più interessanti del panorama jazzistico italiano ed europeo. Diplomato in pianoforte jazz al Conservatorio di Bologna, ha perfezionato la propria formazione tra Boston e New York, costruendo un percorso artistico che unisce tradizione e innovazione.

Negli ultimi anni ha collaborato con artisti del calibro di Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Willie Peyote, ricevendo importanti riconoscimenti dalla critica. La rivista Musica Jazz lo ha inserito per tre anni consecutivi tra i “Nuovi Talenti dell’Anno”, mentre Forbes Italia lo ha selezionato nel 2025 tra i 100 Under 30 più influenti.

Dal 2024 è inoltre Steinway Artist, diventando il primo jazzista italiano a entrare nello storico roster internazionale del prestigioso marchio di pianoforti.

Tour estivo 2026: Francesco Cavestri porterà NOÈ dal vivo

Dopo l’uscita dell’album, Francesco Cavestri presenterà NOÈ dal vivo durante l’estate 2026, portando sul palco tutte le dieci composizioni del progetto.

I concerti offriranno al pubblico un’esperienza immersiva che unirà jazz contemporaneo, elettronica e arrangiamenti orchestrali, confermando la vocazione internazionale e multidisciplinare del musicista bolognese.

Tracklist di NOÈ

  • Omen of a Sea
  • Noè
  • The Essence of Beauty
  • Never Let Me Go
  • Freedom
  • Interlude
  • A Breath Before Dawn
  • Salvation
  • Breathless River
  • Souvenir di un Bacio (Ararat)

NOÈ sarà disponibile da domani su tutte le principali piattaforme digitali, oltre che in formato CD e LP.

byEmiliano Belmonte
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