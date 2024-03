Francesco De Gregori annuncia il suo nuovo tour estivo: un viaggio nel cuore della musica italiana

Francesco De Gregori torna sul palco da solista

Il famoso cantautore Francesco De Gregori ha sorpreso i suoi fan annunciando un nuovo tour estivo in giro per l’Italia insieme alla sua band. Dopo le collaborazioni con Antonello Venditti, De Gregori ha deciso di ritornare ad esibirsi da solista, portando con sé un repertorio ricco di successi che hanno segnato la storia della musica italiana.

Un tour emozionante in molte città italiane

Il tour di De Gregori prevede più di 20 date in diverse città italiane, offrendo al pubblico l’opportunità di rivivere le emozioni legate alle sue indimenticabili canzoni. Ogni concerto sarà aperto dalla straordinaria voce di Angela Baraldi, presenza già nota nei precedenti tour dell’artista romano. La band che accompagnerà De Gregori in questa avventura è composta da musicisti di talento, pronti a regalare spettacoli indimenticabili.

Le date del tour estivo di Francesco De Gregori

Le prevendite dei biglietti per il tour estivo di Francesco De Gregori sono ufficialmente aperte, dando la possibilità ai fan di assicurarsi un posto per queste imperdibili serate musicali. Di seguito sono elencate le date e le città in cui si terranno i concerti, regalando ai fan di De Gregori l’opportunità di godere della sua musica dal vivo in luoghi suggestivi e ricchi di atmosfera. Un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale indimenticabile.