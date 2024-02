Francesco Oppini e Francesca Viverit: Amore, progetti futuri e desiderio di famiglia

Francesco Oppini e Francesca Viverit

Francesco Oppini e Francesca Viverit si sono confermati come coppia stabile dal marzo del 2022, mostrando affetto e complicità durante una vacanza a Santo Domingo. Nonostante la loro relazione solida, al momento non sembrano avere in programma di sposarsi. Francesco, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, ha dichiarato che prima di pensare al matrimonio desidera diventare padre.

Il desiderio di formare una famiglia

Francesco Oppini ha condiviso la sua visione sul matrimonio, ispirata dalla sua esperienza di figlio di genitori separati. Per lui, la priorità è costruire una famiglia con Francesca Viverit, piuttosto che concentrarsi sulle nozze. L’ex concorrente del Grande Fratello ha sottolineato l’importanza dei legami familiari, esprimendo il desiderio di diventare padre entro i 45 anni per permettere al bambino di godere a lungo della presenza dei nonni, che egli ama profondamente.

La storia d’amore tra Francesco e Francesca

Francesca Viverit, nuotatrice di alto livello e laureata in Scienze dei servizi giuridici, si è avvicinata a Francesco Oppini dopo la sua separazione da Cristina Tomasini. Il legame tra i due è nato gradualmente, con Francesca che è stata presente per Francesco durante un momento difficile. Nonostante non ci siano piani concreti di matrimonio, la coppia potrebbe valutare proposte di partecipazione televisiva insieme. Tuttavia, Francesco ha escluso la possibilità di partecipare a programmi come Temptation Island, preferendo progetti che coinvolgano la sua famiglia o esperienze diverse.