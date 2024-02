Francesi sconcertati da Clara a Sanremo: tensione all’Ariston

La terza serata del Festival di Sanremo: i restanti 15 artisti in gara

Il Festival di Sanremo è entrato nella sua terza serata, che si è svolta giovedì 8 febbraio. Come nella serata precedente, anche questa volta si sono esibiti i restanti 15 artisti in gara, presentati dagli altri 15 artisti. Dopo aver affrontato la polemica su John Travolta, Amadeus ha dato il via alla gara con Loredana Bertè e Il Tre. Successivamente, è salita sul palco Clara, che ha introdotto i Santi Francesi. Clara e il gruppo si erano già conosciuti durante Sanremo Giovani, la competizione che si è svolta lo scorso dicembre e che ha visto la vittoria di Clara con il brano “Mare Fuori”. A seguire, si è esibito il duo vincitore di X Factor, che ha avuto l’opportunità di gareggiare tra i Big del Festival.

La fredda replica dei Santi Francesi

Durante la presentazione dei Santi Francesi, Clara ha ricordato l’esperienza vissuta insieme a loro sul palco dell’Ariston pochi mesi fa. Tuttavia, la risposta del cantante del gruppo, Alessandro De Santis, non è stata molto amichevole. “Si, tu però hai vinto”, ha detto De Santis. Questa frase ha creato un momento di tensione sul palco. I commenti sui social si sono subito susseguiti e il pubblico si è diviso: da una parte, molti hanno criticato il duo definendo la loro risposta come una caduta di stile; dall’altra, invece, c’è chi ha trovato il momento divertente e privo di malizia.

Clara chiarisce la situazione

Dopo la performance dei Santi Francesi, Clara ha voluto chiarire la situazione pubblicando una foto insieme al gruppo sui social, con la scritta “La vostra presentatrice preferita”. Questo gesto sembra indicare che Clara non ha alcun problema con il gruppo musicale. Resta da capire se la situazione sia reciproca e se i Santi Francesi conservino ancora un certo rancore verso Clara. La curiosità riguardo all’esistenza di una possibile tensione tra i due ex partecipanti di Sanremo Giovani è quindi ancora aperta.

About The Author