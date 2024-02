Fratelli d’Italia e caso Pozzolo: verdetto ritardato

Rinvio del verdetto dei probiviri di Fratelli d’Italia sul caso Pozzolo

La Commissione nazionale di disciplina e garanzia di Fratelli d’Italia ha deciso di prendersi più tempo per pronunciarsi sul caso del deputato piemontese Pozzolo, sospeso dal partito dopo l’incidente di Capodanno. Secondo fonti qualificate, riportate dall’Adnkronos, l’organismo intende attendere ulteriori sviluppi nella vicenda giudiziaria, che al momento risulta ancora molto confusa.

La Commissione, composta da professionisti esterni al partito, tra cui Roberto De Chiara, Giuseppe Corona, Matteo Petrella, Filippo Milone, Maria Modaffari ed Edoardo Burelli, ha già ascoltato Pozzolo la settimana scorsa. Tuttavia, prima di prendere una decisione, i probiviri ritengono necessario disporre di elementi più concreti, che potranno essere forniti solo dalla Procura. Inoltre, l’organismo ha espresso il suo rispetto per l’autorità giudiziaria e ha sottolineato che non intende interferire con il suo lavoro.

Nonostante la situazione incerta, Pozzolo avrebbe ribadito la sua volontà di rimanere all’interno di Fratelli d’Italia durante l’audizione davanti ai probiviri. La sua posizione politica sarà quindi uno dei fattori presi in considerazione dalla Commissione nel momento in cui prenderà una decisione sul suo futuro all’interno del partito.

