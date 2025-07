Fratelli Milletti, 47 anni di attività agricola e sviluppo produttivo nei Castelli Romani

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2025 by Emiliano Belmonte

Nel cuore delle colline di Lanuvio, l’Azienda Agricola Fratelli Milletti ha festeggiato 47 anni di attività, riaffermandosi come punto di riferimento del settore agroalimentare nei Castelli Romani. La celebrazione del 3 luglio ha rappresentato un’occasione speciale per condividere con istituzioni, operatori del settore e cittadini un percorso imprenditoriale iniziato nel 1978 e fondato su passione, etica e amore per la terra.

Una storia familiare tra radici solide e visione futura

Guidata da Flavio Milletti, affiancato dal padre Mauro, l’azienda ha saputo crescere mantenendo saldi i valori familiari. Oggi Fratelli Milletti Funghi serve oltre 5mila supermercati italiani, tra cui Conad ed Eurospin, posizionandosi tra i principali fornitori della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). La sede produttiva si trova in via delle Selve, immersa nel paesaggio dei Castelli Romani.

Il modernissimo stabilimento produttivo di oltre 7mila metri quadrati è tra i più avanzati d’Europa. Alimentato da impianti fotovoltaici e dotato delle più moderne tecnologie, consente di monitorare ogni fase della filiera: dalla coltivazione del fungo Champignon bianco alla sua selezione, confezionamento e distribuzione. Ogni passaggio è tracciato e controllato da agronomi e micologi per garantire standard di sicurezza alimentare elevatissimi.

Con oltre 100 dipendenti e progetti di espansione in corso, l’azienda dimostra una costante vitalità e attenzione al benessere del territorio. L’impresa ha saputo coniugare lavoro e innovazione con rispetto per l’ambiente, diventando simbolo di filiera corta e sostenibilità.

Il sostegno delle istituzioni al modello Fratelli Milletti

Alla cerimonia hanno partecipato numerose personalità del mondo politico e istituzionale: il Senatore Marco Silvestroni, il Sindaco di Lanuvio e Deputato Andrea Volpi, la Consigliera Regionale Edy Palazzi, la Consigliera Metropolitana Marta Elisa Bevilacqua, il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci, l’Assessore Barbara Calandrelli, il vicesindaco Giovanni Libanori e il Presidente della BCC Colli Albani dott. Maurizio Capogrossi. Tutti hanno elogiato l’esempio virtuoso rappresentato dall’azienda, che investe sul territorio creando occupazione e valorizzando il patrimonio agricolo locale.

Degustazioni, territorio e valorizzazione del made in Italy

Durante la visita, i partecipanti hanno potuto osservare l’intero processo produttivo e partecipare a una degustazione dei funghi aziendali, accompagnati dal vino “Caligola” di José Amici. Questo vino, affinato per due anni nei fondali del Lago di Nemi, è oggi uno dei protagonisti del progetto “Castelli Romani – Città Italiana del Vino 2025”.

Dalla prima generazione alle nuove sfide del futuro, l’Azienda Agricola Fratelli Milletti continua a rappresentare un modello di impresa agricola moderna, etica e profondamente legata al territorio. Coniugando radici e innovazione, lavoro e passione, l’azienda conferma il suo ruolo centrale nella filiera agroalimentare italiana.