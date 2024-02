Fratello Orlandi: la ricerca della sorella continua senza sosta

Pietro Orlandi: “La ricerca di mia sorella è un dovere”

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, ha ribadito la sua determinazione nel cercare la sorella scomparsa. Durante un incontro con gli studenti del ‘Cuoco-Manuppella’ a Isernia, ha dichiarato: “Trovarla in vita è più di un barlume di speranza, perché fino a quando io non trovo i resti di mia sorella per me è un dovere cercarla viva”.

La lettera del 1993 e la presunta gravidanza di Emanuela

Pietro Orlandi ha anche affrontato il tema della lettera del 1993, che fa riferimento a una presunta gravidanza di Emanuela. Secondo lui, la lettera “fa riferimento a una presunta gravidanza in corso, 10 anni dopo il suo rapimento”. Tuttavia, ha sottolineato che la persona che gli ha consegnato la lettera e altri documenti è sparita da più di un anno e ha cancellato tutti gli account. Pietro ha spiegato di aver raccontato della lettera per “smuovere le acque” e per far sì che la Procura lo convochi, al fine di chiarire se si tratta di un depistaggio o se ci sono elementi di verità. Ha concluso dicendo che non si può vivere per sempre con i dubbi.

La ricerca di Emanuela Orlandi continua

Nonostante il passare degli anni, la ricerca di Emanuela Orlandi non si è mai interrotta. Pietro Orlandi ha affermato che la sua determinazione nel trovare sua sorella è inalterata. Ha sottolineato che la scoperta dei resti di Emanuela sarebbe un traguardo importante, ma finché ciò non accade, continuerà a cercarla viva. Pietro ha anche espresso la sua speranza che la Procura faccia luce sulla lettera del 1993 e su altri documenti correlati, al fine di fare chiarezza sulla scomparsa di Emanuela.

In conclusione, la ricerca di Emanuela Orlandi è ancora un obiettivo prioritario per Pietro Orlandi. La lettera del 1993 e la presunta gravidanza di Emanuela sono temi che continuano a suscitare domande e dubbi. Pietro ha ribadito la sua volontà di smuovere le acque e di ottenere risposte dalla Procura. La speranza di trovare Emanuela viva è ancora viva e la ricerca continua senza sosta.

About The Author