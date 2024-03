Fred De Palma: La Lotta Contro la Ludopatia

L’Arte e il Rischio

Fred De Palma, nel corso di un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera, apre il suo cuore e rivela la sua passata dipendenza dal gioco d’azzardo. L’artista si confronta con la sua ex dipendenza affermando di non aver ancora “ricominciato”, seguendo il motto di Vasco Rossi: “non ho smesso, è che non ho ancora ricominciato”. Per De Palma, la vita di un musicista è intrinsecamente legata al rischio, a una continua scommessa: il successo di un brano può cambiare radicalmente il suo stile di vita, aggiungendo un elemento di incertezza che lo ha sempre affascinato.

Il Gusto dell’Estremo

Il cantante confessa: “preferisco perdere completamente o vincere in maniera assoluta, la via di mezzo non mi dà emozioni”. Questa dichiarazione evidenzia un atteggiamento estremo che permea la sua visione della vita e che si riflette nella sua esperienza con il gioco d’azzardo. De Palma ammette di non sapersi accontentare di risultati mediocri; o è il migliore in Europa o ultimo a Sanremo, senza spazio per compromessi. Questo approccio “esistenziale”, come lo definisce lui stesso, sembra aver influito anche sul suo rapporto con il gioco d’azzardo, che rappresentava la trasposizione online della sua filosofia di vita.

La Chimera della Vittoria Assoluta

Per Fred De Palma, la vittoria non è mai abbastanza. Non è questione di denaro, ma di ricerca del brivido di vincere o perdere in maniera estrema, quasi ossessiva. La dipendenza lo portava a giocare anche senza uscire di casa, perdendo somme senza rendersene conto. Tuttavia, ora l’artista afferma di essersi liberato da questa prigione emotiva. Aver riconosciuto il problema è stato il primo passo verso la guarigione. De Palma ha intrapreso un percorso psicologico intenso, affrontando sia gli aspetti mentali che fisici della dipendenza, riconoscendo che la lotta contro di essa è un’impresa costante.

La Vittoria sulla Dipendenza

Ora Fred De Palma si considera guarito, ma senza dare dell’esperienza una visione troppo ottimistica. Ammette che l’impulso della dipendenza sarà sempre presente, ma è determinato a domarlo. Il cantante ha capito che, sebbene la dipendenza possa rimanere dentro di lui, è la sua responsabilità riuscire a gestirla. Affrontare il caos interiore generato da questa dipendenza gli ha permesso di crescere, sia come artista che come individuo. La sua testimonianza rivela la forza necessaria per superare una lotta personale che ha inciso profondamente sulla sua vita.