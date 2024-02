Fregata Martinengo: Caratteristiche e Ruolo nell’Operazione Ue Atalanta

La fregata “Martinengo” pronta per la missione “Atalanta”

Dopo aver completato il passaggio di consegne con il cacciatorpediniere “Caio Duilio”, che si prepara per la missione europea “Aspides” nel Mar Rosso, la fregata “Martinengo” si appresta ad assumere il ruolo di nave di bandiera per la missione “Atalanta”. Questa missione, promossa dall’Unione europea, si occupa di contrastare la pirateria in una vasta area che comprende il Mar Rosso, il Golfo di Aden, l’Oceano Indiano e le Seychelles. L’entrata in servizio della “Martinengo” è prevista per domenica 11 febbraio.

Caratteristiche della fregata “Martinengo”

La fregata “Martinengo” è un’imbarcazione di 144 metri di lunghezza e oltre 19 metri di larghezza. Può raggiungere una velocità di 27 nodi e ha un’autonomia di 6000 miglia a 15 nodi. L’equipaggio è composto da 168 membri. La nave, denominata Federico Martinengo (F596), è la settima unità FREMM italiana e la terza in configurazione GP, “General Purpose”. Costruita presso lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, è stata varata nel febbraio 2017 e successivamente completata presso lo stabilimento del Muggiano (La Spezia). Per quanto riguarda gli armamenti, la “Martinengo” è dotata di missili ASTER 15 e ASTER 30, cannoni 127/64 LW, mitragliere 25/80, lanciasiluri B515 per siluri MU90 e può ospitare 2 elicotteri NH90 o 1 SH90 o 1 EH101.

Il programma di cooperazione italo-francese

Il programma di cooperazione internazionale italo-francese FREMM prevede l’acquisizione da parte dell’Italia di 10 fregate multi-missione. Sei di queste sono di tipo “General Purpose”, caratterizzate da una grande flessibilità operativa, mentre le altre quattro sono di tipo antisommergibile, con maggiori capacità in questo specifico campo. Entrambe le versioni sono dotate di sistemi di difesa antiaerea e antinave e possono ospitare elicotteri SH90/EH101. La versione antisommergibile è inoltre equipaggiata con un sonar rimorchiabile e tubi lancia siluri.

La curiosità della “Martinengo”

Sullo scafo blu della fregata sono visibili il motto dell’unità, “Sufficit Animus”, e il distintivo ottico F 596. Il motto, che risale al filosofo Seneca, rappresenta la capacità di superare ogni ostacolo grazie alla volontà. Questo motto è stato utilizzato anche dalla Prima Squadriglia Aerea e dal poeta Gabriele D’Annunzio, che non rinunciò a volare nonostante la perdita della vista da un occhio a causa di un incidente aereo.

