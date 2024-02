Friggitrice ad aria: guida all’acquisto e top 5 modelli

La friggitrice ad aria: una rivoluzione in cucina

La friggitrice ad aria è diventata uno degli elettrodomestici più desiderati degli ultimi anni, grazie alla sua innovazione e alle sue funzioni interessanti. Questo piccolo forno ventilato dotato di resistenze e di un sistema di circolazione dell’aria è in grado di garantire una croccantezza unica a tutti i cibi fritti, senza seccarne il cuore. A differenza di altri oggetti del desiderio, la friggitrice ad aria ha un costo accessibile e offre prestazioni eccellenti.

Come scegliere la friggitrice ad aria giusta

Quando si sceglie una friggitrice ad aria, è importante considerare diversi fattori. Prima di tutto, bisogna valutare la capienza dell’elettrodomestico, che può variare dai 2 litri, ideali per una monoporzione, ai 12 litri, adatti a preparare fino a 8 porzioni o cibi di dimensioni maggiori come un pollo intero. Inoltre, è importante controllare i programmi disponibili: alcune friggitrici ad aria offrono programmi preimpostati selezionabili da un menu rapido, altre consentono solo cotture manuali, mentre altre ancora possono essere comandate tramite app dedicata. Infine, è fondamentale considerare lo spazio disponibile per lo stoccaggio dell’elettrodomestico.

Le migliori friggitrici ad aria sul mercato

Ecco una selezione delle migliori friggitrici ad aria disponibili sul mercato:

Il modello finestrato : dotato di un vetro frontale, questo modello permette di controllare la cottura senza aprire la friggitrice, mantenendo la croccantezza dei cibi fritti.

Cuoce a più livelli : ideale per chi desidera cuocere diversi tipi di cibo su vari livelli, questo modello permette di preparare patatine nel cestello e carni nel girarrosto.

La friggitrice ad aria basic : piccola, compatta e leggera, questa friggitrice ad aria è perfetta per preparare fritti monoporzione e per chi desidera fare esperienza con questo tipo di cottura.

Con doppio cestello : questa friggitrice ad aria permette di preparare fish&chips, pollo e patatine e fritti assortiti senza difficoltà, grazie ai due cestelli separati.

Il modello con tanti programmi : dotato di 8 programmi preimpostati per alimenti specifici, questa friggitrice ad aria offre anche la modalità manuale.

Usa due resistenze : grazie alle due resistenze, questa friggitrice ad aria garantisce una croccantezza extra anche quando il cestello è pieno.

Il modello connesso : questo modello permette di risparmiare energia e di controllare le cotture tramite app dedicata.

Con cestello e griglia : dotata di un cestello e di una griglia, questa friggitrice ad aria offre la possibilità di cuocere diverse pietanze contemporaneamente.

La super efficiente : con un sistema di circolazione dell’aria altamente efficace, questa friggitrice ad aria offre 7 programmi preimpostati e una modalità manuale affidabile.

Per fare anche la pizza: oltre a preparare patatine, questa friggitrice ad aria è perfetta per impastare e cuocere pizze croccanti, grazie alla teglia in silicone e alle ricette disponibili sull’app.

Scegliere la friggitrice ad aria giusta dipende dalle proprie esigenze e preferenze. Con questa guida e la selezione proposta, sarà più facile fare la scelta giusta e portarsi a casa un elettrodomestico che garantisce fritti croccanti e gustosi.

