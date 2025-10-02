Frontemare Rimini inaugura la stagione invernale con una cena spettacolo esclusiva

byEmiliano Belmonte
2 Ottobre 2025
Immagine WhatsApp 2025 10 02 ore 13.21.02 ac32319d Immagine WhatsApp 2025 10 02 ore 13.21.02 ac32319d

Ultimo aggiornamento il 2 Ottobre 2025 by Emiliano Belmonte

Il Frontemare di Rimini, punto di riferimento della nightlife romagnola, si prepara a dare il via alla stagione invernale 2025 con un evento che unisce cucina gourmet, intrattenimento e musica.
L’appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre, quando il locale ospiterà la Cena Spettacolo per l’Inaugurazione della Stagione Invernale, una serata all’insegna di eleganza e divertimento.

Programma della serata

  • Ore 21:00 – Inizio cena spettacolo con deejay set di Luca Procacci e la voce inconfondibile di Alex F.

  • Ore 23:00 – Apertura della serata disco con Gianni Morri in consolle

  • Direzione artistica: Cristina Venzi

Per chi desidera partecipare solo al dopocena, l’ingresso con drink incluso è previsto dalle 23:00 circa.

Un evento che inaugura la nightlife d’inverno a Rimini

Il 3 ottobre 2025 al Frontemare di Rimini non è soltanto una data da segnare in calendario, ma l’inizio di una stagione ricca di eventi esclusivi, studiati per coinvolgere e sorprendere anche il pubblico più esigente.
La cena spettacolo è infatti il format vincente del locale, capace di unire alta ristorazione, show dal vivo e musica fino a tarda notte, trasformando ogni serata in un’esperienza completa.

Info e prenotazioni

📍 Frontemare – Viale Principe di Piemonte, Rimini
Per informazioni e prenotazioni: [contatti del locale]

byEmiliano Belmonte
Published

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use

Read more