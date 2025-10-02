Frontemare Rimini inaugura la stagione invernale con una cena spettacolo esclusiva

Ultimo aggiornamento il 2 Ottobre 2025 by Emiliano Belmonte

Il Frontemare di Rimini, punto di riferimento della nightlife romagnola, si prepara a dare il via alla stagione invernale 2025 con un evento che unisce cucina gourmet, intrattenimento e musica.

L’appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre, quando il locale ospiterà la Cena Spettacolo per l’Inaugurazione della Stagione Invernale, una serata all’insegna di eleganza e divertimento.

Programma della serata

Ore 21:00 – Inizio cena spettacolo con deejay set di Luca Procacci e la voce inconfondibile di Alex F.

Ore 23:00 – Apertura della serata disco con Gianni Morri in consolle

Direzione artistica: Cristina Venzi

Per chi desidera partecipare solo al dopocena, l’ingresso con drink incluso è previsto dalle 23:00 circa.

Un evento che inaugura la nightlife d’inverno a Rimini

Il 3 ottobre 2025 al Frontemare di Rimini non è soltanto una data da segnare in calendario, ma l’inizio di una stagione ricca di eventi esclusivi, studiati per coinvolgere e sorprendere anche il pubblico più esigente.

La cena spettacolo è infatti il format vincente del locale, capace di unire alta ristorazione, show dal vivo e musica fino a tarda notte, trasformando ogni serata in un’esperienza completa.

Info e prenotazioni

📍 Frontemare – Viale Principe di Piemonte, Rimini

Per informazioni e prenotazioni: [contatti del locale]