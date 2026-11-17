Ultimo aggiornamento il 17 Novembre 2026 by Emiliano Belmonte

Dal 17 al 19 novembre l’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone ospita tre giornate di interventi chirurgici dal vivo e formazione specialistica. Direzione scientifica del professor Andrea Marzetti, con la partecipazione di esperti di otorinolaringoiatria, chirurgia maxillo-facciale e plastica.

FROSINONE, 17 novembre 2026 – Frosinone al centro della formazione specialistica nella chirurgia testa-collo. Prende il via all’Ospedale Fabrizio Spaziani “Surgical Roulette – Corso Live Surgery 2026”, l’evento scientifico in programma dal 17 al 19 novembre che riunisce chirurghi ed esperti per tre giorni di interventi in diretta, aggiornamento professionale e confronto sulle più avanzate tecniche operatorie.

La direzione scientifica è affidata al professor Andrea Marzetti, direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale del Polo B Frosinone-Alatri dell’ASL di Frosinone.

L’iniziativa coinvolge specialisti di Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Plastica, con l’obiettivo di approfondire l’evoluzione delle metodiche chirurgiche attraverso l’osservazione diretta degli interventi e il confronto tra professionisti.

Surgical Roulette 2026: interventi chirurgici in diretta all’Ospedale Spaziani

Elemento centrale di Surgical Roulette 2026 è la chirurgia in diretta dalle sale operatorie dell’Ospedale Spaziani di Frosinone.

Grazie a collegamenti audiovisivi in tempo reale, i partecipanti riuniti nell’Aula Teatro potranno seguire le diverse fasi delle operazioni, osservare le tecniche adottate dai chirurghi e approfondire le scelte cliniche e operative.

Il format punta a integrare attività chirurgica, didattica e innovazione tecnologica, offrendo agli specialisti e ai giovani medici in formazione la possibilità di confrontarsi con procedure reali e con le più recenti evoluzioni della chirurgia del distretto testa-collo.

Chirurgia maxillo-facciale, oncologica e ricostruttiva: il programma

Il programma scientifico affronta numerosi ambiti della chirurgia specialistica, dalla chirurgia plastica ricostruttiva alla chirurgia nasale e mininvasiva, dalla traumatologia alla chirurgia oncologica.

Spazio anche alla rinoseptoplastica, alla chirurgia laringea e tiroidea, al trattamento chirurgico della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) e alla dacriocistorinostomia (DCR).

Particolare attenzione è riservata all’utilizzo delle nuove tecnologie in sala operatoria. I sistemi avanzati di videoripresa permettono infatti di osservare nel dettaglio le procedure chirurgiche e favoriscono il confronto sulle decisioni operatorie, sulle evidenze scientifiche e sulle innovazioni applicate alla pratica clinica.

Andrea Marzetti e Ingrid Raponi alla guida dell’iniziativa scientifica

A dirigere il corso è il professor Andrea Marzetti, alla guida dell’UOC di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale del Polo B Frosinone-Alatri.

Un contributo significativo all’organizzazione di Surgical Roulette è stato fornito dalla dottoressa Ingrid Raponi, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale, che ha affiancato Marzetti nelle diverse fasi di preparazione e coordinamento dell’evento.

Raponi partecipa inoltre alla faculty scientifica, contribuendo alle attività formative e al confronto sulle tecniche chirurgiche.

Surgical Roulette Frosinone: gli specialisti della faculty

Il corso vede la partecipazione di una faculty composta da professionisti provenienti da diverse realtà mediche e scientifiche.

Tra gli specialisti figurano Marco Barbieri, Paolo Battaglia, Andrea Battisti, Gianluca Bellocchi, Giancarlo D’Andrea, Giovanni Danesi, Aurelio D’Ecclesia, Domenico Di Maria, Alberto Giulio Dragonetti, Enzo Emanuelli, Filippo Giovannetti, Tito Marianetti, Marco Miccozzi, Luca Moscillo, Giorgio Peretti, Ottavio Piccin, Mario Rigante, Patrizia Schiavon, Gianfranco Schiavone, Giuseppe Tortoriello, Valentino Valentini, Alessandro Varini e Ingrid Raponi.

La segreteria scientifica è composta da G. Santiemma, G. Torre, V. Facchini e M. Fatiga.

Frosinone punto di incontro per la formazione in chirurgia testa-collo

Con Surgical Roulette 2026, l’Ospedale Fabrizio Spaziani ospita un appuntamento dedicato all’aggiornamento scientifico e alla collaborazione tra differenti specialità mediche.

L’evento punta a valorizzare il ruolo della formazione continua e dell’innovazione tecnologica nella chirurgia contemporanea, offrendo un’occasione di confronto tra professionisti esperti e giovani chirurghi.

Il corso è accreditato ECM ed è rivolto a specialisti e specializzandi in Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Plastica.

L’organizzazione è affidata a TRATTOblu Srl, con ARTCom S.r.l. quale provider ECM (ID 2451).

Surgical Roulette 2026: date, sede e iscrizioni

Surgical Roulette – Corso Live Surgery si svolge il 17, 18 e 19 novembre 2026, presso l’Aula Teatro dell’Ospedale Fabrizio Spaziani, in via Armando Fabi 6 a Frosinone.

Aggiornamenti e approfondimenti sono disponibili anche sulla pagina Instagram ufficiale del professor Andrea Marzetti.