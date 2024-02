Frosinone-Roma 0-3: De Rossi segna il terzo gol, riepilogo della partita e aggiornamento della classifica

La Roma trionfa 3-0 contro il Frosinone in Serie A

La Roma ottiene una vittoria convincente sul campo del Frosinone con un netto 3-0 nella partita di oggi, valida per la 25ª giornata del campionato di Serie A. I gol che hanno garantito i tre punti ai giallorossi sono stati realizzati da Huijsen, Azmoun e Paredes, quest’ultimo su calcio di rigore.

La squadra capitolina ha dimostrato grande determinazione e qualità di gioco, riuscendo a imporsi in trasferta con un risultato che la proietta verso obiettivi ambiziosi in classifica.

La Roma in corsa per il quarto posto in Serie A

Con questa vittoria, la Roma raggiunge quota 41 punti in classifica, rimanendo così in lizza per conquistare il quarto posto, che garantisce la partecipazione alla prestigiosa Champions League. Attualmente, tale posizione è occupata da Atalanta e Bologna, entrambe ferme a 45 punti.

Il successo odierno consente alla squadra allenata da José Mourinho di restare competitiva e di continuare a inseguire il proprio obiettivo stagionale.

Il Frosinone resta in zona pericolo

Dall’altra parte, il Frosinone si ferma a 23 punti in classifica, mantenendo un margine di tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra dovrà concentrarsi per evitare il pericolo di scivolare in una posizione compromessa in classifica.

La sconfitta subita contro la Roma rappresenta un duro colpo per il Frosinone, che dovrà lavorare duramente per invertire la rotta e garantirsi la permanenza in Serie A nella prossima stagione.

