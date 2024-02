Fuga da clinica dopo chirurgia plastica da 20mila euro

Donna scappa senza pagare dopo intervento di chirurgia plastica a Roma

Una donna di 38 anni è fuggita da una struttura privata a Roma senza pagare i 20mila euro dovuti dopo un intervento di chirurgia plastica. La fuga è avvenuta prima delle dimissioni previste per l’ora di pranzo, con i drenaggi ancora attaccati e con l’aiuto del suo compagno. Il chirurgo plastico che l’ha operata ha denunciato l’accaduto al distretto di Polizia Fidene, e al momento sono in corso le indagini per rintracciare la donna.

Fuga dopo un intervento di chirurgia plastica a Roma

Una donna di 38 anni ha deciso di fuggire da una clinica privata a Roma senza pagare i 20mila euro dovuti per un intervento di chirurgia plastica. La fuga è avvenuta durante la mattinata, prima delle dimissioni previste per l’ora di pranzo. Nonostante avesse ancora i drenaggi attaccati, la donna è riuscita a scappare con l’aiuto del suo compagno. Il chirurgo plastico che l’ha operata ha prontamente denunciato l’accaduto al distretto di Polizia Fidene, dando il via alle indagini per rintracciare la paziente.

Indagini in corso per rintracciare la donna fuggita dopo un intervento di chirurgia plastica

Dopo aver subito un intervento di chirurgia plastica in una struttura privata a Roma, una donna di 38 anni è fuggita senza pagare i 20mila euro dovuti. La fuga è avvenuta prima delle dimissioni previste per l’ora di pranzo, e la donna è riuscita a scappare con i drenaggi ancora attaccati grazie all’aiuto del suo compagno. Il chirurgo plastico che ha eseguito l’operazione ha prontamente denunciato l’accaduto al distretto di Polizia Fidene, e al momento sono in corso le indagini per rintracciare la paziente e risolvere la situazione.

About The Author