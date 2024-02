Fuga da Trani: Due detenuti evadono scavalcano muro di cinta

Due detenuti evadono dal carcere di Trani

Due detenuti, entrambi cittadini migranti di circa 30 anni e accusati di reati contro il patrimonio e la persona, sono riusciti a evadere nel primo pomeriggio dal carcere di Trani. L’evasione è avvenuta mentre i detenuti si trovavano nell’area passeggio del reparto accoglienza, riuscendo a scavalcare il muro di cinta posteriore alla struttura. Dopo la fuga, si sono dispersi nelle campagne circostanti, dando il via a una ricerca attiva da parte delle forze dell’ordine per riportarli in custodia.

Le ricerche sono in corso per individuare e catturare i fuggitivi.

La fuga dei detenuti rappresenta un grave problema per le autorità competenti.

Storia di precedenti evasioni a Trani

L’ultima evasione registrata presso la casa circondariale di Trani risale all’agosto 2021, quando Daniele Arciuli e Giuseppe De Noya riuscirono a fuggire. Arciuli è stato arrestato due mesi dopo l’evasione, mentre De Noya si costituì spontaneamente pochi giorni dopo la fuga, mettendo fine alla sua latitanza.

Le evasioni passate evidenziano la necessità di rafforzare la sicurezza nel carcere di Trani.

Le autorità stanno lavorando per migliorare i protocolli di sicurezza e prevenire future evasioni.

Conclusioni

La fuga dei due detenuti dal carcere di Trani ha generato preoccupazione e ha messo in luce la necessità di adottare misure più efficaci per garantire la sicurezza all’interno della struttura. Le autorità competenti stanno attivamente cercando di rintracciare i fuggitivi e riportarli in carcere per rispondere delle loro azioni. La comunità locale resta in allerta, mentre si spera che i due detenuti vengano presto catturati e che vengano implementate misure per prevenire future evasioni.

