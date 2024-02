Fuga da Trani: Due marocchini evadono dal carcere, scattata la caccia

Evasione dalla Casa Circondariale di Trani: Due Detenuti in Fuga

Due detenuti di origine marocchina sono riusciti a evadere nel pomeriggio dalla Casa Circondariale di Trani, dove erano in attesa di primo giudizio. Le autorità competenti, tra cui la Polizia penitenziaria e le forze dell’ordine, hanno immediatamente avviato le ricerche per individuarli. I Carabinieri del Comando provinciale Bat hanno diffuso le immagini dei fuggitivi, chiedendo la collaborazione della cittadinanza e invitando a contattare il numero di emergenza 112 in caso di avvistamento.

Modalità di Fuga e Contesto Critico

“L’evasione è avvenuta scendendo dal muro di cinta grazie a lenzuola annodate”, ha dichiarato Federico Pilagatti, segretario regionale pugliese del Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Pilagatti ha evidenziato che l’agente di guardia si trovava da solo nel reparto accoglienza dove erano detenuti i fuggitivi, gestendo contemporaneamente altri due posti di servizio. Questa situazione è stata sfruttata dai detenuti per lasciare il reparto, aggrappandosi all’intercinta e raggiungendo il muro di cinta. Un metodo già utilizzato in una precedente evasione avvenuta due anni fa, passando attraverso l’intercinta, il muro esterno alla struttura.

Appelli Ignorati e Criticità Strutturali

Pilagatti ha denunciato la grave situazione del carcere di Trani, sottolineando la mancanza di 60 poliziotti che ha portato a sovraffollamento e a condizioni non idonee. Nonostante gli appelli del Sappe per affrontare la situazione, nessuna azione è stata intrapresa. Con il doppio dei detenuti rispetto ai posti disponibili, circa 400 detenuti contro i 220 previsti, la struttura è in condizioni precarie. Il sindacato ha diffuso le foto segnaletiche e le immagini riprese dalle telecamere interne dei due evasi, evidenziando la necessità di interventi urgenti per migliorare la sicurezza e la gestione del carcere.

