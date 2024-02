Fuga dal carcere di Trani: uno dei fuggitivi fermato alla stazione di Barletta

Arrestato Marwan Bassim: uno dei due detenuti evasi a Trani

Marwan Bassim, uno dei due detenuti marocchini evasi dal carcere di Trani, è stato catturato dai carabinieri alla stazione di Barletta. Il giovane di 24 anni è attualmente detenuto in caserma, mentre le ricerche continuano per rintracciare il complice in fuga, Abdalake El Kadhir, di 29 anni.

Marwan Bassim è stato bloccato dopo che lui e El Kadhir sono riusciti a scavalcare il muro di cinta posteriore alla struttura carceraria, disperdendosi successivamente nelle campagne circostanti.

La fuga e le evasioni passate a Trani

Nel pomeriggio, i due detenuti si trovavano nell’area passeggio del reparto di accoglienza del carcere di Trani prima di evadere. Questo episodio si aggiunge all’ultima evasione avvenuta nell’agosto 2021, quando Daniele Arciuli e Giuseppe De Noya riuscirono a fuggire: Arciuli fu arrestato due mesi dopo, mentre De Noya si costituì pochi giorni più tardi.

Continuano le ricerche per Abdalake El Kadhir

Al momento, le autorità stanno concentrando gli sforzi per individuare e catturare Abdalake El Kadhir, il secondo detenuto ancora in fuga. La comunità locale è in allerta e le forze dell’ordine stanno lavorando per garantire la sicurezza della zona e impedire ulteriori fughe dal carcere di Trani.

About The Author