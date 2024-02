Fuga di Fleximan catturata dalle telecamere nel Milanese

La Polizia locale di Buccinasco acquisisce le immagini dei vandali degli autovelox

La Polizia locale di Buccinasco ha fatto un passo avanti nelle indagini riguardanti gli atti vandalici ai danni di quattro autovelox avvenuti nella notte fra lunedì e martedì scorsi. Le autorità hanno acquisito le immagini dell’auto utilizzata dai responsabili, identificati come ‘fleximen’ lombardi. Secondo il sindaco Rino Pruiti, “si sono spostati in auto e quindi sono stati ripresi, ci sono filmati interessanti” che potrebbero essere cruciali per risolvere il caso.

La Polizia locale di Buccinasco ha acquisito le immagini dell’auto usata dai vandali

I responsabili identificati come ‘fleximen’ lombardi

Il sindaco Rino Pruiti sottolinea l’importanza dei filmati per le indagini

Pronti a ripristinare gli autovelox danneggiati

Il sindaco Rino Pruiti ha dichiarato la sua determinazione nel ripristinare i quattro autovelox danneggiati. Ha annunciato che sono pronti a prendere provvedimenti immediati per garantire la sicurezza stradale nella zona. Pruiti ha affermato di essere disposto a “installare diverse nuove telecamere e ripristinarli” e, se necessario, ad “aggiungerne altri” per monitorare attentamente il traffico e prevenire futuri atti vandalici.

Il sindaco Rino Pruiti pronto a ripristinare gli autovelox danneggiati

Provvedimenti immediati per garantire la sicurezza stradale

Possibile installazione di nuove telecamere per monitorare il traffico

Determinazione nel ripristino e prevenzione

La Polizia locale di Buccinasco e il sindaco Rino Pruiti dimostrano una forte determinazione nel ripristinare gli autovelox danneggiati e nel prevenire futuri atti vandalici. L’acquisizione delle immagini dell’auto utilizzata dai vandali rappresenta un passo significativo nelle indagini in corso. Con l’installazione di nuove telecamere e un potenziamento del sistema di sorveglianza, le autorità locali sono pronte a garantire la sicurezza stradale e a contrastare comportamenti illegali che mettono a rischio la comunità.

Determinazione nel ripristino e prevenzione da parte delle autorità locali

Potenziamento del sistema di sorveglianza per garantire la sicurezza stradale

Impegno costante nella lotta contro atti vandalici e comportamenti illegali

About The Author