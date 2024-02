Fuggito uno dei due detenuti evasi dalla prigione di Trani

Arrestato Marwan Bassim a Barletta: Uno dei Due Detenuti Evasi a Trani

Marwan Bassim, uno dei due detenuti marocchini evasi dal carcere di Trani, è stato arrestato dai carabinieri alla stazione di Barletta. Il giovane di 24 anni è attualmente detenuto in caserma, mentre le ricerche continuano per rintracciare l’altro fuggitivo, Abdalake El Kadhir, di 29 anni.

Le Indagini Continuano per Abdalake El Kadhir

Al momento, le forze dell’ordine stanno concentrando i loro sforzi per trovare Abdalake El Kadhir, il secondo detenuto marocchino ancora in fuga dopo l’evasione dal carcere di Trani. Le ricerche sono in corso e le autorità sono determinate a riportare il fuggitivo in custodia.

Situazione Attuale e Prossimi Sviluppi

Con l’arresto di Marwan Bassim a Barletta, le autorità hanno compiuto un passo importante nel recupero dei detenuti evasi. L’attenzione rimane ora focalizzata sul rintracciamento di Abdalake El Kadhir per completare con successo l’operazione di recupero e garantire la sicurezza della comunità.

