Funerale di Vittorio Emanuele: cremazione domani a Biella

La salma di Vittorio Emanuele di Savoia arriva a Biella per la cremazione

La salma di Vittorio Emanuele di Savoia sarà trasferita domani a Biella per la cremazione. Dopo i funerali svoltisi sabato scorso, il feretro è stato custodito in una località segreta a Torino e ora si dirigerà verso il tempio crematorio di Biella nel pomeriggio.

Biella scelta come destinazione per la cremazione

Le autorità di pubblica sicurezza hanno scelto Biella come destinazione per la cremazione, scartando altre due opzioni. Secondo Renato Conzon, fondatore dell’impresa funebre Fratelli Conzon di Sandigliano, nel Biellese, la decisione è stata presa considerando le caratteristiche della città: “È stata una decisione presa dalle autorità di pubblica sicurezza, che hanno scartato le altre due destinazioni. Hanno preferito il nostro al tempio crematorio del cimitero monumentale di Torino e anche a quello di Verbania, per orientarsi sul cosiddetto Tempio di vetro di Biella, ritenendo la nostra città più idonea, per le sue caratteristiche, ad accogliere le spoglie del principe”.

Le onoranze funebri coinvolte nelle esequie

Le esequie di Vittorio Emanuele di Savoia, celebrate nel Duomo di Torino, sono state gestite dalle onoranze funebri Conzon e dalla ditta di onoranze funebri Valeriano di Vercelli. Secondo Andrea Valeriano, titolare dell’azienda Valeriano, è stato un riconoscimento importante essere scelti per collaborare in questa cerimonia: “Per due ditte del territorio – commenta Andrea Valeriano, titolare della seconda azienda – è un riconoscimento importante essere scelte e poter collaborare in questo tipo di cerimonia. Noi abbiamo partecipato con dieci uomini e i nostri mezzi e siamo stati impegnati nella logistica a gestire le molte richieste che devono essere soddisfatte in casi come questi”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

About The Author