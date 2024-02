Funerali giovane ucciso: parroco invita alla compassione

Omelia di Don Vito Bufi per Dario De Gennaro

Don Vito Bufi, parroco della chiesa Sant’Achille a Molfetta, ha tenuto un’omelia commovente durante i funerali di Dario De Gennaro, il giovane di 23 anni tragicamente ucciso la scorsa settimana in città. Il sacerdote ha espresso parole di conforto e speranza per la comunità colpita da questo terribile evento. In un momento di dolore e smarrimento, ha sottolineato la necessità di affidarsi alla misericordia divina e di pregare per il riposo dell’anima di Dario.

“La vita di Dario è stata cancellata dalla ferocia di una mano assassina ma possiamo noi ergerci a giudici di chi compie il male contro un fratello? Ci saranno la giustizia umana e la giustizia divina a decidere la giusta condanna a chi ha provocato la morte di Dario. A noi stasera spetta solo il dovere di pregare per Dario, perché, nella grande misericordia divina, sia accolto fra le braccia di Dio Padre“.

Impegno per il Bene e la Legalità

Nel prosieguo dell’omelia, Don Vito ha invitato la comunità a unirsi nell’impegno per promuovere il bene e rendere la città un luogo migliore per tutti. Ha sottolineato l’importanza di contribuire personalmente al miglioramento della società, insieme alle istituzioni e alle organizzazioni educative e religiose.

“A noi tocca l’obbligo di rendere migliore la nostra città, con il nostro personale contributo, con quello di chi ci amministra e con il servizio di tutte le agenzie educative, civili ed ecclesiali, che scelgono di mettersi accanto ai ragazzi e ai giovani per far crescere in loro il desiderio di fare sempre del bene e allontanarsi dalla strada del male“.

Marcia per la Non Violenza e la Legalità

Don Vito ha annunciato la marcia della non violenza e della legalità che si terrà a Molfetta in memoria di Dario e per promuovere valori positivi nella comunità. L’evento mira a rafforzare l’amore fraterno, il rispetto reciproco e a sostenere iniziative a favore della legalità e della non violenza.

All’esterno della chiesa, un messaggio di speranza è stato esposto su uno striscione con la foto di Dario De Gennaro: “Che il tuo sorriso possa risplendere anche da lassù. Dario vive”.

