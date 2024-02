Furkan Andic e Aybüke Pusat: la nuova coppia protagonista di Everywhere I Go - Occhioche.it

In una bellissima coincidenza, la serie turca Everywhere I Go – Coincidenze d’amore approda in esclusiva su Mediaset Infinity, regalando ai telespettatori italiani un mix di romanticismo e dramma senza precedenti. I protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat portano sullo schermo una storia avvincente e appassionante, pronta a conquistare il pubblico con le loro interpretazioni magistrali.

L’arrivo in Italia di Everywhere I Go – Coincidenze d’amore

L’attesa è finalmente terminata: dal 1° marzo, i fan potranno godersi un episodio al giorno della serie Everywhere I Go su Mediaset Infinity. Non perdere l’opportunità di seguire le vicende di Selin, interpretata da Aybüke Pusat, una talentuosa architetto che trova la casa perfetta, e Demir, interpretato da Furkan Andic, un affascinante uomo d’affari che decide di tornare nel suo Paese. Un intreccio di destini e emozioni che ti terrà incollato allo schermo fino all’ultima puntata.

I premi e il successo della coppia sullo schermo

Furkan Andic e Aybüke Pusat, nei panni di Demir e Selin, hanno conquistato il cuore dei telespettatori e della critica, aggiudicandosi il prestigioso premio di Best TV Couple ai Golden Butterfly Awards. La loro chimica, la profondità delle interpretazioni e la capacità di trasmettere emozioni autentiche li hanno resi una delle coppie più amate e celebrate del panorama televisivo turco, regalando momenti indimenticabili all’intero pubblico.

Dove seguire Everywhere I Go – Coincidenze d’amore in streaming

Se non vuoi perderti nemmeno un episodio di Everywhere I Go, puoi trovare tutte le puntate disponibili in streaming su Mediaset Infinity. La piattaforma offre anche clip esclusive e contenuti in anteprima, per restare sempre aggiornato sulle vicende dei tuoi personaggi preferiti. Ricorda che per accedere a Mediaset Infinity non è necessario pagare: basta registrare un account gratuitamente inserendo alcuni dati basilari e potrai goderti la serie comodamente da casa tua.