Furti in case del centro di Milano: arrestati i ladri fuggiti in monopattino

Cinque arresti per furti in abitazione nel centro di Milano

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato cinque persone, ritenute responsabili di una serie di furti in abitazione nel centro della città. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Milano, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i cinque individui.

Gli agenti hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle zone interessate e incrociato i dati di traffico telefonico per identificare i sospettati. I cinque arrestati sono quattro sudamericani e un italiano, tutti con un’età compresa tra i 25 e i 30 anni e con precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Il gruppo aveva un “modus operandi” ben definito: uno dei membri faceva da palo in strada, mentre gli altri entravano nei condomini approfittando dell’uscita di un residente. Forzavano porte e finestre e compivano i furti in pochissimo tempo. Per la fuga, utilizzavano biciclette o monopattini elettrici.

Complessivamente, il gruppo è accusato di sette furti avvenuti tra aprile e dicembre dello scorso anno in abitazioni del centro di Milano. Le indagini sono state condotte con successo grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e la Procura di Milano, che hanno permesso di individuare e arrestare i responsabili di questi crimini.

La notizia dell’arresto di questi cinque individui rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine e dimostra l’efficacia delle indagini condotte. La Polizia di Stato continua a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il fenomeno dei furti in abitazione.

