Gabriele Maggio, nuovo CEO di Elisabetta Franchi: una nuova guida per il brand di moda

Gabriele Maggio diventa il nuovo CEO di Elisabetta Franchi

Gabriele Maggio, un esperto dell’industria della moda con una carriera ventennale, è stato nominato CEO del marchio Elisabetta Franchi. Maggio porta con sé una vasta esperienza nel settore del lusso e una comprovata capacità di guidare la crescita e l’innovazione per i principali brand di moda globali.

Un passato di successo nell’industria della moda

Prima di unirsi a Elisabetta Franchi, Maggio ha ricoperto il ruolo di presidente e CEO di Stella McCartney, dove ha guidato con successo l’espansione internazionale del marchio e consolidato la sua posizione come casa di moda di lusso sostenibile. In precedenza, ha ricoperto importanti posizioni esecutive senior e di consiglio presso rinomate case di moda italiane come Moschino, Bottega Veneta e Gucci, con esperienze precedenti presso Giorgio Armani e Prada.

Un nuovo capitolo per Elisabetta Franchi

La nomina di Gabriele Maggio segna un nuovo e entusiasmante capitolo per il marchio Elisabetta Franchi. La sua leadership e la sua vasta conoscenza del settore contribuiranno a elevare ulteriormente il brand e la sua presenza globale. Con la sua guida, Elisabetta Franchi mira a rafforzare la sua posizione come marchio di moda di lusso, innovare la sua strategia di prodotto ed espandere la sua presenza a livello mondiale.

“La nomina di Gabriele Maggio è un altro traguardo nella storia dell’azienda”, ha commentato Elisabetta Franchi. “La sua carriera distintiva e la profonda comprensione dell’industria del lusso lo rendono il partner perfetto per guidare il marchio verso il prossimo livello di successo e desiderabilità”.

Elisabetta Franchi è un marchio italiano di moda fondato alla fine degli anni novanta a Bologna. Attualmente il marchio è presente in 78 paesi attraverso 85 negozi monomarca, e in selezionati punti vendita multibrand in tutto il mondo. Con l’arrivo di Gabriele Maggio, il marchio si prepara a un futuro di crescita e successo nel settore della moda di lusso.

