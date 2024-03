Gabriele Visco, figlio dell’ex ministro delle Finanze, recupera la libertà

Gabriele Visco, di 50 anni, ha lasciato il regime degli arresti domiciliari e ha riconquistato la libertà. Figlio dell’ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco, Gabriele era stato sottoposto alla misura cautelare lo scorso febbraio nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura di Roma, che ipotizzava la sua implicazione in reati di corruzione e turbativa d’asta. La sua scarcerazione è stata ordinata dal giudice per le indagini preliminari in risposta alla richiesta avanzata dalla difesa di Visco, che ha sottolineato la collaborazione attiva che l’indagato sta offrendo agli inquirenti.

Dopo un periodo di restrizione della libertà, Gabriele Visco si appresta a iniziare una nuova fase della sua vita, lasciandosi alle spalle il peso degli arresti domiciliari. A seguito della decisione del giudice, che ha accolto la richiesta della difesa di revocare la misura cautelare, Visco potrà ora proseguire il suo percorso sotto una luce diversa, supportato anche dalla collaborazione attiva con le autorità competenti.

La fine degli arresti domiciliari segna per Gabriele Visco la conclusione di un capitolo difficile, contrassegnato dall'ombra delle accuse di corruzione e turbativa d'asta.

Il ritorno alla libertà di Gabriele Visco non può che avere riflessi anche sul contesto familiare, dato il legame stretto che lo lega all'ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco.

Con il ritorno alla libertà, Gabriele Visco si prepara a un nuovo inizio, consapevole delle responsabilità e delle opportunità che si presentano davanti a lui.