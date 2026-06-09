GAERNE G.VISTA: la scarpa gravel che unisce spirito adventure e tecnologia Michelin

Ultimo aggiornamento il 9 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

C’è una parola che più di ogni altra descrive il fenomeno gravel: libertà. Libertà di scegliere il percorso, di cambiare direzione, di abbandonare l’asfalto per inseguire una strada bianca o un sentiero che scompare all’orizzonte. Una filosofia che richiede equipaggiamento versatile e capace di adattarsi a scenari sempre diversi.

È proprio da questa visione che nasce GAERNE G.VISTA, una scarpa sviluppata per accompagnare il ciclista in ogni fase dell’avventura, garantendo efficienza durante la pedalata e sicurezza quando il percorso impone di proseguire a piedi.

Una suola pensata per chi non si ferma davanti a nulla

Il cuore tecnologico della G.VISTA è rappresentato dalla suola sviluppata insieme a Soles by Michelin, una partnership che porta nel mondo del gravel l’esperienza di uno dei nomi più autorevoli nel settore dell’aderenza.

L’obiettivo è semplice: offrire al rider la sicurezza necessaria per affrontare qualsiasi terreno. Il battistrada utilizza una speciale mescola ad alta resistenza all’abrasione che garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo, mentre il disegno dei tasselli è stato studiato per migliorare trazione e stabilità sui fondi più impegnativi.

Quando il percorso si trasforma in un tratto fangoso o particolarmente tecnico, l’ampia spaziatura dei tasselli favorisce inoltre l’espulsione del terreno accumulato, contribuendo a mantenere elevati livelli di grip.

Prestazioni da scarpa racing, comfort da compagna di viaggio

Uno degli aspetti più interessanti della nuova proposta Gaerne è la capacità di coniugare performance e comodità. La struttura in nylon rinforzato con fibra di carbonio assicura infatti un efficace trasferimento della potenza durante la pedalata, permettendo al ciclista di sfruttare al meglio ogni watt prodotto.

Allo stesso tempo, la costruzione della scarpa mantiene quella flessibilità necessaria per affrontare con naturalezza i tratti da percorrere a piedi, una caratteristica sempre più apprezzata da chi pratica gravel, bikepacking e cicloturismo evoluto.

Freschezza e resistenza per le uscite più lunghe

Le lunghe giornate trascorse in sella richiedono materiali in grado di garantire comfort costante. Per questo la tomaia della G.VISTA è stata progettata con ampie microforature che favoriscono la ventilazione e la dispersione del calore.

Nelle aree più esposte all’usura entrano invece in gioco i rinforzi in TPU, pensati per aumentare la protezione e preservare l’integrità della scarpa anche dopo numerosi chilometri su terreni accidentati.

Lo stile autentico della chiusura con lacci

In un mercato dominato da sistemi sempre più sofisticati, Gaerne sceglie di valorizzare una soluzione semplice ma ancora estremamente apprezzata dagli appassionati di gravel: la chiusura con lacci.

Una scelta che garantisce una regolazione precisa della calzata e che contribuisce a definire un’estetica essenziale e senza tempo, perfettamente coerente con l’anima autentica di questa disciplina.

Una scarpa per chi vede ogni strada come un’opportunità

La GAERNE G.VISTA non nasce per una sola tipologia di percorso. È stata progettata per chi ama esplorare, per chi considera ogni deviazione una possibilità e per chi cerca una scarpa capace di offrire affidabilità tanto sui pedali quanto durante le fasi di camminata.

Con la tecnologia della suola Soles by Michelin, una struttura performante e una costruzione pensata per il comfort, il nuovo modello Gaerne interpreta al meglio le esigenze del gravel contemporaneo, dove avventura e prestazioni viaggiano sempre insieme.

GAERNE G.VISTA è disponibile al prezzo di 179,90 euro.