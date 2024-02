Gaetano Biallo assume il ruolo di direttore generale presso Ail

Gaetano Biallo diventa il nuovo direttore generale di Ail

Gaetano Biallo è stato nominato nuovo direttore generale dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (Ail). Nato a Bari, Biallo ha una formazione giuridica e ha lavorato per diverse aziende, occupandosi di tematiche ambientali e relazioni istituzionali. Prima di entrare in Ail, ha acquisito una specializzazione in management degli eventi sostenibili e ha ricoperto il ruolo di direttore sviluppo Business e Relazioni Istituzionali per un importante evento nel settore della Football Industry.

Un nuovo incarico importante per Ail

In qualità di direttore generale di Ail, Gaetano Biallo avrà diverse responsabilità. Si occuperà dell’attuazione dei piani e dell’indirizzo degli Organi dell’Associazione, della programmazione e gestione economico-finanziaria e della promozione di accordi e collaborazioni con enti istituzionali, aziende private e commerciali. Sarà anche responsabile di definire e attuare gli obiettivi strategici e operativi dell’organizzazione. Inoltre, Biallo manterrà i contatti con le sezioni Ail presenti sul territorio e supporterà il presidente nei rapporti con organizzazioni pubbliche e private, organi di stampa, società scientifiche e farmaceutiche, associazioni di volontariato e amministrazioni dello Stato.

Impegno e dedizione per la missione di Ail

Gaetano Biallo ha espresso grande soddisfazione ed entusiasmo per il suo nuovo incarico. Ha sottolineato l’importanza della missione di Ail nella lotta contro i tumori del sangue e ha ringraziato l’Associazione per il caloroso benvenuto. Biallo si impegna a svolgere il suo ruolo con dedizione, affinché Ail possa continuare a fornire risposte adeguate alle esigenze delle persone che si prende cura. “La carica che ricopro chiama ad un’importante responsabilità che assumo con impegno”, ha dichiarato Biallo. La sua nomina rappresenta un passo significativo per Ail e un ulteriore impegno nella lotta contro i tumori del sangue.

