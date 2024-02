Garibaldi colpito da nuovo malore: richiesta di lasciarlo uscire scatena una bufera

Giuseppe Garibaldi ha un altro malore: cosa è successo?

Giuseppe Garibaldi, concorrente del Grande Fratello, ha avuto un altro malore che ha destato preoccupazione tra gli inquilini e il pubblico del programma. Pochi giorni fa, Garibaldi ha dovuto abbandonare temporaneamente la Casa dopo essere svenuto improvvisamente in bagno. Dopo essere stato trasportato in ambulanza e dimesso il giorno successivo, Garibaldi ha deciso di tornare nella Casa e continuare la sua avventura. Tuttavia, di recente si è sentito di nuovo male, suscitando un forte allarme. Ma cosa è successo esattamente?

Il malore di Garibaldi e le preoccupazioni dei concorrenti

La mattina del 13 febbraio, Garibaldi si è sentito male mentre si trovava in bagno. I concorrenti, che si trovavano in giardino, sono stati informati della situazione e si sono precipitati a vedere come stava il loro compagno. Tuttavia, in quel momento è scattata la censura e non è stato possibile vedere cosa è successo esattamente. Secondo quanto riferito dai concorrenti, Garibaldi avrebbe avuto problemi di alimentazione, mangiando molto poco, il che gli avrebbe causato nausea e vomito.

Le preoccupazioni dei telespettatori e la richiesta di far uscire Garibaldi dalla Casa

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulla salute di Garibaldi, ma sembra che sia stato visitato dal medico. Tuttavia, molti telespettatori del reality avevano già notato da tempo un certo malessere nel concorrente, che appare dimagrito e provato dalle tensioni presenti nella Casa. Pertanto, molti utenti sui social media sostengono che Garibaldi dovrebbe lasciare il programma per poter ricevere le cure mediche necessarie e riprendersi. Le critiche si sono scatenate contro gli autori del Grande Fratello, con richieste di far uscire Garibaldi al più presto per il suo bene. Alcuni ritengono che non avrebbe mai dovuto essere fatto rientrare dopo il precedente malore. Ora non ci resta che attendere per avere maggiori informazioni sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi e per conoscere la decisione del programma riguardo alla sua permanenza nella Casa.

