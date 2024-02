Garibaldi colpito da un nuovo malore: le ultime notizie sul Grande Fratello

Giuseppe Garibaldi, concorrente del Grande Fratello, colpito da un altro malore

Dopo il recente episodio di malessere che ha suscitato grande preoccupazione tra gli altri inquilini e i fan, il concorrente Giuseppe Garibaldi ha nuovamente accusato un malore. La produzione ha deciso di farlo uscire dalla Casa per sottoporsi a ulteriori esami medici al fine di garantire la sua salute e il suo benessere.

Nuovo malore per Garibaldi nel Grande Fratello

La serenità sembra essere un miraggio per Garibaldi, partecipante di questa edizione del Grande Fratello. Ieri pomeriggio, i coinquilini si sono affrettati in bagno per soccorrerlo immediatamente. Tutto è cominciato quando Grecia Colmenares ha udito rumori strani provenire dal bagno e ha segnalato che qualcuno non stava bene. Successivamente, tutti si sono affrettati a verificare le condizioni di salute del concorrente, dopo aver sentito le parole di Luzzi: “Giuseppe sta male di nuovo, dobbiamo agire”.

Secondo le prime voci, sembra che il nuovo malessere di Garibaldi sia dovuto all’assunzione dei nuovi integratori per affrontare questo periodo difficile. Ora, rimane l’incertezza su quanto sia sicuro per lui tornare a partecipare al gioco, considerando che ha avuto due episodi di malessere in meno di 15 giorni. Il pubblico è molto preoccupato e vuole avere notizie il prima possibile.

