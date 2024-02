Gatto fenomenale: dal Catbaret al Condomicio, trionfa in mostre e concerti

I gatti protagonisti di iniziative culturali e occasioni speciali

L’amore e le attenzioni che dedichiamo ai nostri amici felini stanno cambiando radicalmente. Non sono più solo “animali da compagnia” da coccolare in casa e da immortalare su Instagram in pose buffe e irresistibili. I gatti sono diventati protagonisti di iniziative culturali e occasioni speciali che un tempo erano impensabili. In occasione della Giornata nazionale del gatto, che si celebra il 17 febbraio, si svolgono in tutta la penisola rappresentazioni teatrali, concerti e mostre che hanno come protagonisti i nostri amici a quattro zampe. Inoltre, sono stati lanciati nuovi progetti “educativi” che sfidano le convinzioni comuni sul comportamento dei gatti, come ad esempio il primo gattile senza gabbie. Questi festeggiamenti e attività non si limitano solo alla giornata del 17 febbraio, ma si estendono per tutto il mese di febbraio, che è stato ribattezzato da alcuni “mese del gatto”.

I gatti, protagonisti del mondo pet e non solo

I gatti fanno parte della nostra cultura da molto tempo, ma negli ultimi anni sono diventati i protagonisti indiscussi del mondo degli animali domestici e non solo. I video di gattini adorabili e divertenti spopolano sul web: la loro naturale buffoneria li rende irresistibili, ma attirano anche l’attenzione degli esseri umani per il loro comportamento indipendente e amante della privacy.

Il Condomicio di Novate Milanese: 100 gatti insieme

Il primo spettacolo dedicato ai gatti, intitolato “Catbaret”, ha messo in scena il lato comico del mondo felino e dei “gattari”, affrontando anche temi sociali come l’adozione. Lo spettacolo si è svolto di recente al teatro Oscar di Milano, con oltre 300 spettatori e ha registrato il tutto esaurito con tre mesi di anticipo. A causa del grande successo, gli organizzatori stanno pensando di organizzare nuove date. Lo show ha visto la partecipazione di artisti e comici rinomati, come Claudio Batta, famoso enigmista di Zelig Circus. L’idea per lo spettacolo è nata da Massimo Persichino, direttore creativo del Condomicio, una pensione per gatti “senza sbarre” situata a Novate Milanese, in provincia di Milano. Il Condomicio è un progetto ambizioso che si basa su un nuovo metodo “educativo” di gestione di 100 gatti insieme, lasciati liberi di scorrazzare in uno spazio aperto di circa 300 metri quadrati. Questo progetto dimostra che il rapporto con i gatti sta cambiando e che esiste un nuovo modo di pensare alla convivenza e alla socializzazione dei gatti, riunendoli in aree comuni gestite da educatori che tengono conto delle loro esigenze, del loro carattere e del loro passato.

Mostre e appuntamenti dedicati al mondo felino

In occasione della Giornata nazionale del gatto, si tengono mostre, eventi e laboratori che ruotano attorno al mondo felino. A Milano, Roma e Vigevano si svolgono gli eventi della “Città dei gatti”, una rassegna nazionale di fumetti, cinema, musica e cultura felina, con il supporto del brand Feliway. Gli appuntamenti vanno dagli open day dei gattili coinvolti alla mostra “C’era una volta una gatta”, che sarà inaugurata il 17 febbraio presso WOW lo Spazio Fumetto del Museo del fumetto di Milano. La mostra presenterà raffigurazioni di gatti antichi, come la dea Bastet dell’antico Egitto, fino a personaggi famosi come Catwoman e Hello Kitty. Durante la serata di inaugurazione, si terrà anche il concerto “Faliway”, dedicato alle musiche più famose che hanno come protagonisti i gatti più amati d’Italia. Le iniziative della Città dei Gatti continueranno anche nei giorni successivi, con eventi come mostre d’arte, proiezioni di documentari dedicati ai gatti romani e dibattiti sul benessere dei gatti.

