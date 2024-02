Gaza: voci ebraiche italiane contro la guerra

Un gruppo di ebrei italiani esprime preoccupazione per la situazione in Medio Oriente

Dopo il Giorno della Memoria, un gruppo di ebrei italiani si è riunito per discutere dei sentimenti di angoscia, disagio e disperazione che stanno vivendo a causa della situazione in Medio Oriente. L’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre ha scioccato non solo gli israeliani, ma anche coloro che vivono in Italia, generando dolore, rabbia e sconcerto.

Critiche al governo israeliano per l’azione militare in corso

Il governo israeliano ha suscitato sconcerto con la sua risposta all’attacco terroristico. Netanyahu, al fine di mantenere il potere, ha avviato un’azione militare che ha già causato la morte di oltre 28.000 palestinesi e molti soldati israeliani. Al momento attuale, non è ancora stato presentato un piano per porre fine alla guerra e la sorte degli ostaggi rimane incerta. È preoccupante che una parte della popolazione israeliana e molti ebrei della diaspora sembrino non comprendere la gravità della situazione attuale e le sue conseguenze future.

La necessità di riflettere sulla memoria e di spezzare il circolo vizioso

Il gruppo di ebrei italiani ha espresso la propria difficoltà nel vivere il Giorno della Memoria come una celebrazione vuota e priva di significato. È importante restituire a questa giornata il suo vero scopo, ovvero riflettere su ciò che è accaduto durante l’Olocausto e impegnarsi affinché simili tragedie non si ripetano, non solo nei confronti del popolo ebraico. La memoria deve servire a fermare la violenza e la sofferenza attuali a Gaza e in Cisgiordania, anziché alimentare una narrazione vittimistica che giustifichi crimini. È fondamentale spezzare il circolo vizioso e combattere l’indifferenza verso il dolore degli altri, evitando la disumanizzazione e la violenza sui più deboli.

Questo gruppo di ebrei italiani si unisce alla lotta contro l’antisemitismo e si impegna a promuovere la pace e il rispetto reciproco. La situazione in Medio Oriente richiede un approccio equilibrato e una volontà di dialogo per trovare una soluzione pacifica e duratura.

About The Author