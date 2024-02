Genero di Totò Riina arrestato a Malta, sarà estradato: era ricercato dal 2022

Arrestato a Malta Antonio Ciavarello, genero di Totò Riina, per truffa e violazione delle prescrizioni di sicurezza

Antonio Ciavarello, conosciuto come Tony, il genero del noto boss mafioso Totò Riina, è stato arrestato a Malta in seguito a un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Brindisi nel 2022. L’arresto è stato effettuato dalla Polizia di Malta nella città di Mosta, come riportato dal quotidiano online “Times of Malta”.

Consenso all’estradizione e custodia in attesa dell’estradizione

Dopo essere comparso in Tribunale, Ciavarello ha dato il suo consenso all’estradizione. Secondo il suo avvocato d’ufficio, l’accusato era a conoscenza della sentenza, ma non sapeva che fosse stata effettivamente emessa. Non risultano altre questioni legali pendenti con le autorità maltesi. Una volta che l’arresto sarà convalidato, Ciavarello sarà tenuto in custodia in attesa dell’estradizione, che sarà eseguita in collaborazione con le autorità giudiziarie italiane.

Residenza a San Pancrazio Salentino e competenza della Procura di Brindisi

Ciavarello, originario di Palermo, vive da tempo a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, insieme alla moglie Maria Concetta Riina. Questo spiega la competenza della Procura pugliese nel caso. Ciavarello è stato arrestato per truffa e violazione delle prescrizioni di sicurezza, reati per i quali dovrà scontare una pena detentiva.

