Genitori chiedono condanna severa per l'omicida della figlia uccisa e gettata in un carrello - avvisatore.it

Genitori di Michelle Maria Causo: “Ci aspettiamo una condanna certa e severa”

Daniela Bertoneri e Gianluca Causo, i genitori della giovane Michelle Maria Causo, esprimono la loro attesa per l’udienza che vedrà coinvolto il giovane di origini cingalesi accusato dell’omicidio della loro figlia. La ragazza di 17 anni è stata uccisa e abbandonata su un carrello della spesa a Roma lo scorso giugno. I genitori chiedono giustizia e dichiarano:

“Non è una questione di soldi, lui è un assassino viscerale, ha ammazzato una ragazza per poche decine di euro. Una morte così non si può accettare. Non so se abbiamo più dolore o rabbia, ci deve guardare negli occhi e dire perché l’ha fatto*”.

Il processo al giovane accusato di omicidio

Il giovane imputato ha richiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e si presenterà davanti ai magistrati del tribunale dei minori della Capitale. I genitori di Michelle Maria Causo esprimono la loro indignazione riguardo ai tentativi di far passare l’accusato per infermo mentale, sottolineando che:

“Lo vogliono far passare per infermo mentale e invece su internet ha cercato come uccidere colpendo punti vitali*”.

Richiesta di giustizia e verità

La famiglia della giovane vittima si prepara all’udienza con la speranza di ottenere una condanna severa per chi ha privato Michelle Maria Causo della vita. La loro richiesta è chiara: giustizia e verità per la loro figlia. La determinazione dei genitori emerge con forza, evidenziando la loro volontà di fare luce sull’accaduto e ottenere giustizia per Michelle Maria Causo.

About The Author