Geo Barents naviga verso Bari, arrivo previsto giovedì

Arrivo della nave Geo Barents di Medici senza frontiere nel porto di Bari

Medici senza frontiere conferma l’arrivo della nave Geo Barents nel porto di Bari il prossimo 22 febbraio. L’organizzazione non governativa ha comunicato all’ANSA che a bordo dell’imbarcazione ci sono 85 migranti che sono stati salvati durante due operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo. Inoltre, purtroppo, sono stati ritrovati i corpi di due donne che non hanno resistito alla pericolosa traversata.

Dettagli sul salvataggio e sul tragico bilancio

Durante le due operazioni di salvataggio nel Mar Mediterraneo, la nave Geo Barents ha recuperato un totale di 85 migranti in difficoltà. Queste persone sono state tratte in salvo e ora si trovano a bordo in attesa di essere sbarcate a Bari. Purtroppo, la traversata non è stata fortunata per tutti, poiché due donne non ce l’hanno fatta e i loro corpi sono stati trovati a bordo della nave.

Impegno costante di Medici senza frontiere

Medici senza frontiere continua a svolgere un ruolo fondamentale nel soccorso dei migranti nel Mar Mediterraneo, affrontando situazioni di emergenza e salvando vite umane in pericolo. L’arrivo della nave Geo Barents a Bari sottolinea l’impegno costante dell’organizzazione nel fornire assistenza e supporto a coloro che cercano di attraversare il mare in condizioni pericolose.

