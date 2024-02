Geolier a Sanremo: il suo obiettivo è Napoli, non la vittoria

Geolier trionfa a Sanremo: il rapper napoletano conquista il pubblico

Il giovane rapper napoletano Geolier ha conquistato il pubblico nella seconda serata del Festival di Sanremo, ottenendo il primo posto nella top five di serata. Il suo successo è stato confermato dal televoto e dalla giuria delle radio. Il rapper, che è arrivato al festival con grandi aspettative, considera già una vittoria il fatto di aver portato il napoletano sul palco più importante d’Italia.

Durante un’intervista nella pizzeria ‘Geolier’, allestita sul lungomare di Sanremo, il giovane artista ha espresso la sua gioia per il risultato ottenuto: “Me l’aspettavo è un parolone… so’ contento. Mi ero raccomandato con i ragazzi, i miei amici arrivati qui che sono assai, di non fare casino. Ma hanno fatto mille chilometri e hanno festeggiato e io mi sono emozionato più per la loro reazione che per il risultato. È la seconda serata, non è finita, la strada è ancora lunga: dobbiamo arrivare a sabato vivi. Non è fernut'”.

Geolier sente la responsabilità di rappresentare la sua città, Napoli, e ha dichiarato di non pensare alla vittoria in sé, ma di vederla come qualcosa di lontano. Ha sottolineato che vincere sarebbe un successo per Napoli, per i ragazzi e per la sua famiglia. Ha anche espresso il desiderio di condividere la vittoria con tante persone: “È più bello vincere quando hai tante persone con le quali condividere la vittoria. E la sconfitta fa meno male quando la dividi”.

Il successo di Geolier non si limita al festival di Sanremo: il suo brano “I p’ me, Tu p’ te” ha raggiunto il primo posto nella Top 50 Italia di Spotify e ha anche fatto il suo ingresso nella Top 50 Globale. Inoltre, su TikTok, il suo brano è diventato il suono sanremese più utilizzato per le creazioni.

Geolier ha dichiarato di voler portare Napoli in tutto il mondo finché ne avrà la possibilità. Ha sottolineato che il merito del suo successo non è solo suo, ma dei ragazzi che ascoltano la sua musica: “Il merito però non è il mio, ma dei ragazzi che ascoltano la canzone, io mi sento molto vicino a loro, ho le loro stesse paure. A volte tutto ‘sto casino ti può far perdere la concentrazione. Sono solo al secondo disco della mia carriera: spero di cadere mille volte e di rialzarmi 1001”.

Geolier ha anche parlato della sua partecipazione al festival di Sanremo, sottolineando che lo considera una scuola e un’opportunità per imparare a gestire la pressione. Ha sottolineato che l’Ariston è un palco importante, che ha visto passare tutti i grandi della musica. Nonostante il suo rapido successo nel mercato discografico, Geolier ha affermato che il suo vero lavoro è altro e che le cose importanti nella vita sono diverse: “Io arrivo da Secondigliano, a 7-8 anni lavoravo a casa a montare viti e bulloni. Agg’ faticato veramente e so che le cose importanti sono altre. Mio padre che mi ha insegnato tutto, mi ha chiamato e ha detto: ‘il primo posto, vabbuò, ma hai mangiato?'”.

