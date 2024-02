Geolier ambisce a vincere Sanremo 2024 per Napoli e la sua famiglia

Geolier commenta il suo successo a Sanremo: “Voglio vincere per Napoli e per i miei fan”

Geolier, il rapper napoletano che sta dominando le classifiche nel 2023, ha accolto i giornalisti nel suo quartier generale a Sanremo, la ‘Pizzeria 61’, per condividere la sua gioia per il risultato della top five di ieri sera. Geolier si è piazzato al primo posto, superando artisti come Irama, Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood. Questo successo ha dimostrato l’amore viscerale dei suoi fan, come testimoniato dall’affollamento di giovanissimi davanti all’entrata del locale.

Il rapper napoletano ha espresso la sua gratitudine per il sostegno dei suoi fan e ha sottolineato che la vittoria non sarebbe solo sua, ma di tutta Napoli e dei suoi fan. Geolier ha dichiarato: “Voglio vincere per Napoli, per i ragazzi, per la mia famiglia. Siamo in tantissimi. Se perdiamo, perdono un sacco di noi, se vinciamo vincono un sacco di noi“. Queste parole dimostrano l’importanza che Geolier attribuisce alla condivisione del successo con le persone che lo hanno sostenuto lungo il percorso.

La vittoria condivisa è ancora più gratificante

Geolier ha sottolineato che vincere è ancora più bello quando si ha qualcuno con cui condividere la vittoria. Secondo il rapper, la sconfitta fa meno male se è condivisa con più persone. Questo dimostra il suo spirito di squadra e il desiderio di coinvolgere tutti coloro che lo hanno sostenuto nel suo percorso artistico. Geolier ha affermato: “È anche più bello vincere quando hai qualcuno con cui condividere la vittoria. La sconfitta fa meno male se la condividi con più persone“.

Il sogno di Geolier: vincere per Napoli e i suoi fan

Geolier ha espresso il suo desiderio di vincere non solo per sé stesso, ma anche per Napoli e i suoi fan. Questo dimostra la sua profonda connessione con la sua città natale e il suo desiderio di rappresentarla al meglio. Il rapper ha dichiarato: “Voglio vincere per Napoli, per i ragazzi, per la mia famiglia“. Queste parole riflettono l’importanza che Geolier attribuisce alla sua comunità e al suo pubblico, che lo hanno sostenuto fin dall’inizio della sua carriera.

Geolier ha dimostrato di essere un artista umile e grato per il successo che sta ottenendo. La sua vittoria a Sanremo è un traguardo importante nella sua carriera e un riconoscimento del suo talento e della sua dedizione. Ora, il rapper napoletano guarda avanti e si prepara per le sfide future, consapevole che la strada per il successo è ancora lunga. Come ha affermato Geolier: “Siamo primi, ma non dobbiamo fare casino. Sapevo che era la seconda serata, non è finita. Dobbiamo arrivare a sabato“.

About The Author