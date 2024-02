“Geolier: dal carcere al talent show rap su Netflix, il rapper diventa giudice”

Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain debuttano come coach-giudici in ‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’

Il mondo della musica rap italiano si prepara ad accogliere un nuovo talent show: ‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’. Questa competizione musicale, prodotta da Fremantle e disponibile su Netflix a partire dal prossimo lunedì, vede come protagonisti tre coach-giudici di grande calibro: Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

In questo nuovo show, i tre artisti si cimenteranno nella ricerca dei talenti che segneranno la nuova scena rap italiana. Il vincitore avrà la possibilità di aggiudicarsi un premio di 100.000 euro. Questa sarà la prima esperienza come coach-giudici per tutti e tre gli artisti, che si sono dimostrati entusiasti di questa nuova sfida.

Un talent diviso in 8 episodi

‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’ sarà composto da 8 episodi, che verranno resi disponibili in tre scaglioni temporali. I primi quattro episodi saranno rilasciati il 19 febbraio e vedranno Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain partire dalle città più rappresentative del rap italiano: Roma, Napoli e Milano. In queste città, i tre giudici cercheranno il miglior talento della prossima generazione.

Per aiutare nella selezione dei nuovi talenti, i coach-giudici saranno affiancati da grandi nomi del rap italiano, tra cui Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp.

Dalle prove di freestyle alla finale

Gli episodi 5, 6 e 7, che saranno disponibili a partire dal 26 febbraio, vedranno i giovani rapper selezionati mettersi alla prova in diverse sfide, tra cui freestyle, rap battle e la realizzazione di videoclip. Ma la sfida più importante sarà quella di collaborare con artisti affermati come Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos.

La finale, che sarà disponibile a partire dal 4 marzo, vedrà i tre artisti più meritevoli presentare il proprio brano originale, nella speranza di trasformare il loro sogno in realtà. Sarà un momento emozionante in cui si deciderà chi sarà il vincitore di ‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’ e si aggiudicherà il premio in palio.

Questo nuovo talent show rappresenta un’opportunità unica per i giovani talenti del rap italiano di farsi conoscere e di emergere nella scena musicale. Sarà interessante vedere come Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain si muoveranno come coach-giudici e quale sarà il talento che riuscirà a conquistare il pubblico e la giuria.

