Geolier difende Angelina Mango: il video che mette a tacere gli hater

Geolier difende Angelina Mango dalle critiche: le sue parole su Instagram

Il rapper napoletano Geolier ha voluto mettere fine alle polemiche che hanno circondato lo scontro finale tra lui e Angelina Mango a Sanremo 2024. Nonostante avesse ottenuto più voti al televoto, è stata Angelina a vincere il Festival. Tuttavia, Geolier ha deciso di intervenire per difendere la cantante dalle critiche e per sottolineare l’importanza di non alimentare ostilità e attacchi. Su Instagram, ha pubblicato una serie di storie in cui ha chiesto ai fan di smettere di insultare Angelina. Ha sottolineato che, nonostante la competizione, è stata una competizione sana e che Angelina meritava la vittoria.

Sanremo 2024, Angelina Mango commenta la vittoria: “Non mi aspettavo neanche di essere tra i concorrenti”

Dopo la sua vittoria a Sanremo 2024, Angelina Mango ha commentato il suo successo. Ha dichiarato di non essersi nemmeno aspettata di essere tra i concorrenti del Festival e di essere incredibilmente grata per l’opportunità. Ha ringraziato il pubblico per il sostegno e ha espresso la sua gioia per aver potuto condividere la sua musica con così tante persone. Angelina ha anche sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla musica e di porre fine alle polemiche e agli attacchi.

Geolier dopo Sanremo 2024 chiede ai fan di smettere con gli attacchi

Dopo la sua esperienza a Sanremo 2024, Geolier ha rivolto un invito ai suoi fan e agli haters. Ha chiesto loro di smettere di offendere e arrabbiarsi per la mancata vittoria o per i fischi ricevuti durante il Festival. Ha sottolineato che ciò che conta veramente è l’ascolto della musica e ha invitato tutti a concentrarsi su questo. Geolier ha voluto mettere fine a qualsiasi tipo di polemica e ha sottolineato che, dietro le figure degli artisti, ci sono due giovani che lavorano duramente per costruirsi un futuro nella musica.

Foto: Instagram @geolier @angelinamango_

