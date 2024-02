Geolier e Giovanni Vernia emozionano con il duetto di “Chiagne”: guarda il video

Geolier e Giovanni Vernia: un duetto sorprendente su “Chiagne”

Nel vasto panorama della musica italiana, spesso emergono collaborazioni e duetti che vanno oltre le aspettative e catturano l’attenzione del pubblico per la loro originalità e freschezza. Un esempio di questo è il recente duetto tra il rapper Geolier e il rinomato conduttore radiofonico Giovanni Vernia, che ha sorpreso tutti durante un’intervista.

Durante l’incontro, Geolier ha presentato una versione inedita della sua canzone “Chiagne”, interpretata insieme a Vernia. Il risultato è stato straordinario, con il beatboxing di Geolier e la partecipazione di Vernia, che ha ricevuto persino un elogio di alto livello direttamente dal rapper napoletano. Geolier ha assegnato un impeccabile voto di 10 alla loro collaborazione, dimostrando l’entusiasmo per il risultato ottenuto.

Geolier risponde alle critiche con un video sui social

Come spesso accade nel mondo dell’intrattenimento, le collaborazioni e i successi non mancano di attirare anche critiche e commenti negativi. Geolier, tuttavia, ha deciso di rispondere agli “hater” con un video sui social media. In questo breve filmato, il rapper ha placato le critiche e ha dimostrato di non farsi influenzare dalle opinioni negative.

“Non mi interessa ciò che dicono gli altri. Io faccio musica per me stesso e per i miei fan. Chi non apprezza il mio lavoro può tranquillamente passare oltre” ha dichiarato Geolier nel video, dimostrando una grande sicurezza in se stesso e nella sua arte.

Geolier ispira i giovani all’Università Federico II di Napoli

La popolarità di Geolier non si limita solo alla musica, ma si estende anche al suo ruolo di ispirazione per i giovani. Il rapper terrà un incontro all’Università Federico II di Napoli, dove condividerà la sua esperienza e il suo percorso artistico con gli studenti.

“Spero di poter essere di ispirazione per i ragazzi che vogliono intraprendere una carriera nel mondo della musica. Voglio dimostrare loro che con impegno e passione è possibile realizzare i propri sogni” ha affermato Geolier in merito all’evento.

L’incontro all’Università Federico II di Napoli rappresenta un’opportunità unica per i giovani studenti di apprendere direttamente dalla voce di un artista di successo e di trarre ispirazione per il loro futuro.

In conclusione, il duetto tra Geolier e Giovanni Vernia su “Chiagne” ha dimostrato ancora una volta come la musica possa unire artisti provenienti da mondi apparentemente diversi. Geolier ha risposto alle critiche con un video sui social, dimostrando la sua determinazione e sicurezza in se stesso. Infine, l’incontro all’Università Federico II di Napoli rappresenta un’opportunità unica per i giovani di trarre ispirazione da un artista di successo.

