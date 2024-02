Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain debuttano su Netflix con Nuova Scena

“Nuova Scena”: Il Talent Show Rap su Netflix

Il nuovo talent show dedicato al rap, “Nuova Scena”, ha fatto il suo debutto su Netflix, conquistando immediatamente l’attenzione del pubblico italiano. I giudici Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra sono pronti a scoprire e valorizzare il talento emergente nel panorama musicale rap del nostro Paese. Con i primi quattro episodi già disponibili sulla piattaforma, la serie ha raggiunto il primo posto nella Top 10 giornaliera di Netflix in Italia.

La Ricerca dei Nuovi Talenti del Rap Italiano

Le prime quattro puntate di “Nuova Scena” vedono i giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain partire alla ricerca dei migliori talenti nelle città simbolo del rap italiano: Roma, Napoli e Milano. Insieme a loro, importanti nomi della scena rap italiana come Ernia, Fred De Palma, Ketama126 e altri, affiancano i giudici nella selezione delle nuove promesse. Questa fase iniziale è cruciale per individuare i giovani artisti più promettenti della prossima generazione.

Ernia

Fred De Palma

Ketama126

Lazza

Lele Blade

Nayt

Nitro

Rocco Hunt

Squarta

Yung Snapp

La Sfida Finale e le Collaborazioni di Prestigio

Nei prossimi episodi, i talenti selezionati si confronteranno in prove impegnative come freestyle, rap battle, videoclip e collaborazioni speciali con artisti del calibro di Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos. L’obiettivo finale è quello di trasformare il sogno di emergere nel mondo della musica in una concreta opportunità di successo. La finale, che andrà in onda a partire dal 4 marzo, vedrà i tre artisti più meritevoli presentare i propri brani originali per conquistare il titolo di vincitore di “Nuova Scena” e aprire le porte a una promettente carriera nel rap italiano.

