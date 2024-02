“Geolier: il rapper che si dedica a Napoli con umiltà, senza cercare la vittoria”

Geolier trionfa a Sanremo: il rapper napoletano conquista il pubblico

Geolier, il giovane rapper napoletano, si è affermato come il preferito dal televoto e dalla giuria delle radio nella seconda serata del Festival di Sanremo. Con il suo brano “Me l’aspettavo”, ha conquistato il cuore del pubblico e si è posizionato al primo posto nella top five della serata.

Il rapper, che considera già una vittoria il fatto di aver portato il dialetto napoletano sul palco più importante d’Italia, si è mostrato entusiasta per il risultato ottenuto. “Sono qui per Napoli”, ha dichiarato Geolier, che ha ringraziato i suoi fan e ha sentito la responsabilità di rappresentare l’intera città.

Nonostante il successo, Geolier rimane con i piedi per terra e non si fa illusioni sulla vittoria finale. “Non ci penso, non perché sia scaramantico, ma perché la vedo molto lontana”, ha affermato il rapper. “Se dovesse arrivare, sarebbe una vittoria per Napoli, per i ragazzi, per la mia famiglia. Siamo in tanti, se perdiamo, perdiamo tutti insieme, se vinciamo, vinciamo tutti insieme. È più bello vincere quando hai tante persone con cui condividere la vittoria. E la sconfitta fa meno male quando la condividi”.

Nonostante la sua modestia, Geolier ha già ottenuto un primo successo con il suo brano “I p’ me, Tu p’ te”, che ha scalato le classifiche di Spotify raggiungendo il primo posto nella Top 50 Italia e entrando nella Top 50 Globale. Inoltre, il suo brano è diventato il suono sanremese più utilizzato per le creazioni su TikTok.

Geolier ha dichiarato di voler portare Napoli in qualsiasi posto del mondo finché ne avrà la possibilità. “Il merito non è mio, ma dei ragazzi che ascoltano la canzone”, ha sottolineato il rapper. “Mi sento molto vicino a loro, ho le loro stesse paure”.

La strada per la vittoria finale è ancora lunga, ma Geolier ha dimostrato di avere il sostegno del pubblico e di essere un artista di grande talento. Non resta che aspettare le prossime serate del Festival di Sanremo per scoprire se il rapper napoletano riuscirà a conquistare il primo posto.

