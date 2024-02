Geolier, l’artista di Napoli, ispira i giovani all’Università Federico II

Geolier all’Università Federico II di Napoli: un incontro per ispirare i giovani

L’Università Federico II di Napoli ha deciso di aprire le sue porte a Geolier, il giovane rapper emergente che rappresenta una voce autentica della nuova generazione e una figura di spicco nella scena musicale italiana. Questa scelta è stata motivata dalla volontà di offrire ai giovani uno spazio di dialogo e ispirazione. Il cantante terrà un incontro all’università, rivolgendosi direttamente agli studenti.

Un momento di riflessione e dialogo

La decisione del rettore Matteo Lorito di invitare Geolier all’università ha suscitato diverse domande. Lorito ha sottolineato l’importanza di questa lezione come un momento di dialogo e riflessione tra il rapper, gli studenti e il corpo docente dell’università. L’obiettivo è affrontare temi cruciali come la povertà educativa e l’inclusività culturale, con uno sguardo particolare alle sfide affrontate nelle periferie urbane. Geolier non si limiterà a una semplice performance musicale, ma sarà coinvolto in discussioni profonde su come rendere l’educazione più inclusiva e accessibile. Come ha affermato il rettore: “Per me, Geolier è un talento napoletano, un simbolo della grande creatività di Napoli. Io credo che la vicenda di Geolier sia una buona notizia per Napoli. Ha reso ancora una volta protagonista a livello nazionale la valenza artistica della musica napoletana, seppur in termini totalmente nuovi. Nessun altra canzone di Sanremo si può identificare con una regione, come è riuscito a fare lui.“

Un evento significativo per l’Università Federico II

Questo incontro assume un significato speciale, poiché il 2024 è l’anno in cui l’Università Federico II celebra il suo ottocentesimo anniversario, riaffermando il suo ruolo centrale nella promozione della cultura e dell’istruzione a Napoli. La presenza di Geolier servirà da ispirazione per gli studenti, incoraggiandoli a perseguire i propri sogni con tenacia. Secondo il rettore, l’esperienza di vita del rapper, proveniente dal quartiere di Secondigliano, e il successo ottenuto al Festival di Sanremo con il brano “I’ p’ me, tu’ p’ te”, lo rendono non solo un artista di talento, ma anche un simbolo di resilienza e creatività.

Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per gli studenti dell’Università Federico II di Napoli di entrare in contatto con una figura di spicco della scena musicale italiana e di trarre ispirazione dalla sua storia di successo. Geolier, con la sua autenticità e la sua voce potente, può essere un esempio per i giovani, dimostrando loro che è possibile realizzare i propri sogni nonostante le difficoltà. L’incontro sarà un momento di confronto e di riflessione su temi importanti come l’educazione e l’inclusione culturale, offrendo agli studenti l’opportunità di imparare da un artista che ha saputo trasformare le proprie esperienze in musica e messaggi significativi.

